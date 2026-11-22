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النجمة يارا السكري كتوجد للظهور فالسينما من جديد فـ"ظهور خاص" ففيلم "فرصة سعيدة جدًا". غتبان يارا فعدد من المشاهد مع كبار النجوم بحال أحمد مكي وماجد الكدواني. وهاد الدور كيعتبر التجربة السينمائية الثانية ليارا، يعني ماشي أول مرة كتخطف الأضواء فالشاشة الكبيرة.

قبل هاد الفيلم، كانت يارا السكري دارت أول بطولة سينمائية ليها فـ"صقر وكناريا" لي كان مع الممثل المعروف محمد إمام وعرضوه في موسم أفلام صيف 2026. دابا فـ"فرصة سعيدة جدًا"، القصة كتجمع أحمد مكي وماجد الكدواني، ومعاهم وجوه معروفة بحال فدوى عابد، بيومي فؤاد، أحمد صيام ولبنى ونس. وبالنسبة لـ"ضيوف الشرف"، كاين محمد عبد الرحمن ورحمة أحمد ودنيا سامي، مع ظهور خاص ليارا السكري. الفيلم مخرج من طرف أحمد الجندي، اللي حتى هو شارك فالكتابة مع سامح جمال ومحمد عز.

ولكن يارا ماشي غير فالسينما، بل حتى فالدراما التلفزيونية حاطة بصمتها! حاليا، كتواصل تصوير مشاهدها فمسلسل "سلطان الديب" اللي كيتسناوه عشاق الدراما فموسم رمضان 2027. وهاد المسلسل كيرجع يارا السكري لأحمد العوضي للمرة الثالثة على التوالي فدراما رمضان. باين عليهم كيتفاهمو بزاف باش ديما يخدمو مجموعين!

قبل "سلطان الديب"، كانت يارا والعوضي دوزو جوج تجارب ناجحة خرى. أولها كان فمسلسل "فهد البطل" اللي عُرض فرمضان 2025، ويارا لعبت فيه دور آسيا. من بعد، عاودو تلاقاو فـ"علي كلاي" فرمضان 2026، وهاد المرة يارا كانت بشخصية روح اللي لفتت انتباه الجمهور. فـ"سلطان الديب" اللي الأحداث ديالو اجتماعية شعبية عامرة بالصراعات، كاينين نجوم بحال رانيا يوسف، سوسن بدر، هدى الإتربي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، خالد محمود ولجين خليفة، بالإضافة لأحمد العوضي ويارا السكري، وعدد كبير من الفنانين. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

باينة هاد النجمة عندها أجندة عامرة، والله يسهل عليها فهادشي كامل!