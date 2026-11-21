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جمهور الشاشة الصغيورة كيسول بزاف على مسلسل أحمد السقا الجديد لرمضان 2027، ومكاينش علاش نتفاجئو! حنا كاملين توحشنا نشوفوه فالمنافسة الرمضانية، خصوصا من بعد ما غاب علينا فموسم 2026. دابا، السقا مستعد يرجع بواحد العمل جديد سميتو «كتف في كتف»، وهادي خطوة بزاف ديال الناس كانوا كيتسناو فيها.

المسلسل ديال "كتف في كتف" غيتكون من خمستاشر حلقة، وهذا هو الأول مرة لي غيتجمع فيها السقا مع الفنان أحمد غزي. ولكن ماشي غير هما بوحدهم، العمل عامر بنجوم بزاف بحال سيد رجب، ندى موسى، جنى الأشقر، محمد عبده، وأحمد صفوت. كيبان ليا الصراحة غتكون كاستينغ واعر.

شنو القصة؟ أحمد غزي غادي يلعب دور خال أحمد السقا فالمسلسل، وغايكون واحد الصدام درامي بين السقا وسيد رجب، وهذا باينة غادي يزيد من التشويق فالأحداث. كنقول ليك من دابا، هادشي ريحتو باينة فيها التفرشيخ.

المسلسل من تأليف مهاب طارق، والإخراج لشادى عبد السلام، والإنتاج من صادق الصباح. الناس لي غيتفرجوا فيه يوجدو ريوسهم، حيت غيتعرض على قنوات ومنصة MBC مصر فموسم رمضان 2027.

دابا راهم خدامين باش يكملوا التعاقدات مع الفنانين لي باقي خاصين، وكيوجدو التجهيزات الأولية، والتصوير غيبدا فهاد الأيام لي جايين. الديكورات الخاصة بالشخصيات والأحداث حتى هي غتبدا تتقدم مع مراحل الإنتاج.

رجعة السقا بهاد المسلسل مهمة حيت كترجعو لدراما رمضان من بعد ما غاب على موسم 2026. أما أحمد غزي، فهو مكمل النشاط الفني ديالو من بعد ما شفنا فمسلسل "رأس الأفعى" فالموسم الرمضاني لي داز، ودابا غيدخل لتجربة جديدة مع واحد من كبار نجوم السينما والدراما المصرية.

آخر فيلم دار السقا كان "خلي بالك من نفسك" وشاركت معاه فيه ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وكان من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

الجمهور مسني رمضان 2027 على ود هاد المسلسل الجديد ديال أحمد السقا "كتف في كتف"، خصوصا أنه جامع بزاف ديال الأسماء المعروفة فعمل قصير فيه 15 حلقة. واش غادي يكون هو ضربة الموسم؟ ليام بيناتنا!