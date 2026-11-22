ترفيه

الفنان ديالنا حاتم عمور خرج برسالة تنبيه بخصوص لعبة GTA 6 اللي كاينة عليها اهتمام كبير عند الشباب وعشاق الألعاب الإلكترونية.

حاتم، بلا ما يطول الهضرة، نشر واحد "الستوري" على حسابو الرسمي فـإنستغرام، وكيدعي فيها جميع الآباء والأمهات باش ينتبهو مزيان للألعاب اللي ولادهم كيلعبو، وذكّر بأن GTA 6 مخصصة للفئة العمرية اللي كتفوت 18 سنة.

التحذير مبني على طبيعة مضامين اللعبة، من مشاهد العنف حتى الإشارات المرتبطة بالمخدرات ومحتويات أخرى ما كتناسبش مع أعمار الأطفال، وهاد الشي كيطرح علامات استفهام على مدى احترام التصنيفات العمرية.

هاد التحذير ديال حاتم عمور كيعاود يرجع النقاش على الطاولة بخصوص مسؤولية الأسر فمراقبة داكشي اللي كيشوفوه وكيستهلكوه ولادهم فالعالم الرقمي. خصوصًا مع هاد الإقبال الكبير لي كاين على الألعاب الإلكترونية لي ولات من أهم أشكال الترفيه عند الجيل الجديد. وكيطرح تحديات ديال حماية القاصرين من المحتويات غير الملائمة.

واش بصح الأسر المغربية قادرة تراقب كلشي فهاد البحر الواسع ديال المحتويات الرقمية؟ ولا هاد التحذيرات كتبقى غير صرخة فواد؟ شاركونا رأيكم، شنو بان ليكم نتوما؟