ترفيه

بعد ما طلقت ألبومها الجديد 'ماذا ولو'، النجمة سميرة سعيد تصدرت الواجهة وبزاف ديال الناس عجبهم الألبوم، لي رجعها للصدَارة من بعد غياب طويل. من بين المفاجآت لي كانت فيه، أغنية 'ماذا ولو' الرئيسية لي شدت الانتباه بزاف بموضوعها الإنساني.

المفاجأة الكبيرة هي مشاركة واحد الطفل معاها فالغنا، وسميرة سعيد مكرهاتش تبقا مخبية شكون هو. فاحتفالها بأصداء الألبوم مع فريق العمل، كشفت الديفا هوية هاد الطفل. نشرات فيديو في إنستغرام وهي كتعنق الطفل 'دانيال' وتتشجعو بطريقة عفوية، وقالت بلي هو ولد مهندس الصوت أمير محروس، لي خدم معاها فالألبوم الجديد. وقالت فتعليقها على الفيديو: "وده حبيبي دانيال! ابن صديقي مهندس الصوت أمير محروس.. اللي شاركني أغنية 'ماذا ولو!' وخطف قلبي بصوته وإحساسه".

الإعلامي فادي إبراهيم حتى هو نشر صور من الاحتفال ديال سميرة سعيد مع أصدقائها وفريق عمل الألبوم. ظهرات سميرة في الصور مع مهندس الصوت أمير محروس والملحن عمرو مصطفى وناس آخرين، وقال فادي إبراهيم فتعليقو إنو احتفال خيالي بالديفا وألبومها الخطير، وإنهم كانوا متجمعين فواحد من أهم وأكبر الاستوديوهات الشاهدة على تاريخ صناعة الموسيقى فمصر والوطن العربي.

الألبوم الجديد 'ماذا ولو' فيه ثمانية ديال الأغاني متنوعة، وسميرة سعيد طرحاتو عبر جميع المنصات الرقمية. بدا الألبوم بأغنية 'تباً' لي كانت فيها إطلالة غير متوقعة وكلمات خفيفة كتدعي لتجاوز الصعوبات. من بعد، مشات للدراما بأغنية 'كبرت وخبت' لي تصورت فمترو الأنفاق، وشدات الجمهور بزاف بأدائها المؤثر. من بعدها، رجعات الخفة مع 'تيرارا' لي عرضات الفيديو ديالها بالذكاء الاصطناعي ففيديو كارتوني فباريس. وكملات التنوع بأغنية 'ريما' لي رجعات فيها للدراما قبل ما تختم بـ'ماذا ولو' لي كان مضمونها غير متوقع، وكتهضر فيه على التمني بزوال التنمر والحروب والتحرش من العالم.

هاد الألبوم هو الأول الكامل لسميرة سعيد من بعد غياب سنوات طويلة منذ ألبوم 'عايزة أعيش' في 2015. وكان الملحن عمرو مصطفى أكد بلي كيتوجدو لجزء ثاني من الألبوم، ولكن باقي ماتبانش التفاصيل ديالو. واش هادشي يعني غادي نزيدو نشوفو مفاجآت أخرى من الديفا؟