ترفيه

الفنانة المصرية نبيلة عبيد حسمات الجدل حول المشاركة ديالها في مسلسل "المداح" الجزء السابع. هاد الشي جا من بعد ما كانت شي توقعات بزاف ربطت التصريحات اللي دارتها من قبل على أنها غادة تجسد شخصية "شيطانة" مع إمكانية الظهور ديالها في "المداح 7" اللي كيتسنى الكل في موسم دراما رمضان 2027.

ولكن نبيلة عبيد، في تصريحات واضحة لوسائل إعلام محلية، نفت المشاركة ديالها في "المداح 7" بشكل قاطع. وضحت أن الشخصية ديال "الشيطانة" اللي كانت هدرات عليها كتنتمي لواحد المسلسل مصري سعودي جديد باقي كيتوجد حاليا، وما غاديش يتشاف نهائيا في موسم رمضان 2027.

الفنانة المتميزة أكدات أنها ما عندها حتى مشكل باش تلعب شخصيات اللي ممكن تبان "غير سوية" أو مختلفة تماما على طبيعتها في الحياة الواقعية. وشددات على أن كاين واحد الفرق كبير وواضح بين الشخصية اللي كيلعبها الممثل قدام الكاميرا والشخصية ديالو الحقيقية. وزادت بلي طبيعة الدور الجديد، اللي فيه خصوصية كبيرة واختلاف على داكشي اللي قدمات من قبل، هو اللي شجعها باش تخوض هاد التجربة وهاد المغامرة، حيت كتشوفها فرصة باش تقدم لون تمثيلي جديد وتستكشف مساحة أخرى من الأداء.