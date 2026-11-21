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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سد الستار على الدورة السابعة والأربعين ديالو، برئاسة الفنان القدير حسين فهمي، فليلة كاتحمق جمعات نجوم وصناع السينما من كاع أنحاء العالم فدار الأوبرا المصرية. ليجان التحكيم الدولية علنات على القايمة الكاملة ديال الجوائز، وكان الفيلم النمساوي الألماني 'Four Minus Three' هو اللي خطف الجائزة الكبرى، وهذا وسط حضور قوي ومتميز للسينما المصرية والعربية اللي حصدات إعجاب النقاد والجمهور.

فالمسابقة الدولية الكبرى، اللي كانت فيها ثمنطاشر فيلم سينمائي، كانت المنافسة سخونة بزاف. لجنة التحكيم برئاسة المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، قررات بلي الفيلم النمساوي الألماني المشترك 'Four Minus Three' هو اللي يستاهل الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وبطلتو فاليري باخنر دات جائزة أحسن ممثلة على الأداء ديالها الخرافي. أما الهرم الفضي لأحسن مخرج مشى للفرنسي رودي روزنبرج على فيلمو 'Words of Love'. الفيلم المصري الهولندي المشترك «البرانية» ديال المخرج محمد صيام، دّا الهرم البرونزي لأحسن عمل أول، والكاتب الإيطالي فابيو غراشادونيا ربح جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو على فيلمو 'Iddu'. والممثل السوري محمود نصر خطف جائزة أحسن ممثل على دورو في فيلم 'يوم أضعت ظلي'. والفيلم المصري 'برلين' للمخرج أحمد عبد الله توج بجائزة يوسف شريف رزق الله، اللي هي جائزة الجمهور.

فمسابقة آفاق السينما العربية، المخرجة اللبنانية رانية الرافعي دات جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي على الفيلم الوثائقي 'يوم الغضب: حكايات من طرابلس'، اللي حتى هو ربح جائزة أحسن فيلم وثائقي فالمسابقة. فيلم 'المراعى الصيفية' دّا جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد خذات شهادة تقدير خاصة على دورها في فيلم 'عائشة'. أما فمسابقة أسبوع النقاد الدولي، 'قطار النهر' فاز بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، والمخرج التشيكي فاتسلاف مارهول ربح جائزة فتحي فرج لأحسن إسهام فني على مدير التصوير في فيلم 'The Painted Bird'.

وللأفلام القصيرة كان عندها نصيبها! لجنة التحكيم عطات جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير للفيلم اللبناني 'أسرارنا' للمخرج جورج هازم، وهذا كيأهله للمشاركة فتصفية جوائز الأوسكار الجاية. والفيلم المصري 'الخيار' للمخرجة إيمان النجار دّا جائزة لجنة التحكيم. وبخصوص الجوائز الجديدة والموازية، الفيلم الفلسطيني 'غزة مونامور' ربح جائزة غزة السينمائية لأحسن فيلم كينقل الواقع الفلسطيني، والفيلم 'البرانية' حتى هو دّا جائزة الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين. بصراحة، هاد الدورة كانت موفقة بزاف كيف ما أكد رئيس المهرجان حسين فهمي، وقدرات تقدم منصة عالمية واعرة للسينما الجادة والقضايا العادلة بعيد على قيود التجارة. تبارك الله على كل اللي فازوا! شكون فيكم بغا يشوف هاد الأفلام دابا؟