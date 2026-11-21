ترفيه

النجم المصري الكبير مدحت صالح "شعلها" فقصر عابدين فواحد الحفل خيري منظماتو مؤسسة راعي مصر. الأجواء كانت طربية بامتياز، والجمهور كلو كان حاضي معاه ومتفاعل مع كل نغمة. صالح قدم وصلة غنائية جمع فيها مجموعة من أشهر أغانيه.

استهل صالح فقرته بأغنية زي ما هي حبها، ثم غنى أنا عايز أعيش في كوكب تاني وأنا قلبي ليك ميال وألف ليلة وليلة ويتقال. تفاعل الجمهور كان واعر بزاف، كلشي كيتغنى وكيتصفق بحماس. كما غنى النور مكانه في القلوب وانت معايا، قبل أن يختتم الحفل بأغنية أنا ابن مصر.

الحفل كان عامر بشخصيات مهمة من المجتمع، بحال الوزراء والمسؤولين الكبار والشخصيات العامة. من بين الحاضرين كان المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة. وحتى الفنان المعروف هاني رمزي كان تما، وعدد كبير من الشخصيات الإعلامية والعامة اللي جاو يحضروا هاد الحدث الخيري والفني المتميز.

مدحت صالح، ما كيفوتوش الفرصة باش يبين الجانب الإنساني ديالو، شكر بزاف مؤسسة راعي مصر على الخدمة الكبيرة والمجهودات الجبارة اللي كيديرو باش يعاونو الأسر الأولى بالرعاية، وهادشي كيعكس الالتزام ديالو بالقضايا الاجتماعية. وزاد وجه تحية خاصة لعائلة أمير رمزي والفنان هاني رمزي، اللي أكد شحال كيعتز بالعلاقة اللي كتجمعو بيهم. وأكد أنه يعتبر نفسه فرداً من عائلتهم.

وهاد الحفل كيزيد يأكد على الحضور القوي ديال مدحت صالح فالساحة الفنية مؤخراً. غير قبل من هادشي، كان هو اللي ختم الدورة 34 لمهرجان الموسيقى العربية، واللي قدم فيها واحد الفقرة غنائية ميكسا بين أعمالو الخاصة اللي خالدة فأذهان الناس، وبين أغاني الزمن الجميل اللي كيبقى ليها بلاصتها. وهادشي كيبين أن صالح فنان شامل ومتمكن، وكيعرف كيفاش يقدم أمسيات فنية كتبقى راسخة فالذاكرة. مدحت صالح باقي كيسحرنا بصوتو وحضورو القوي، ياك؟