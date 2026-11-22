ترفيه

الممثل المغربي اللي عندو تاريخ طويل فالميدان، عبد الله فركوس، قرر يخرج من الصمت ويوضح واحد النقطة مهمة كانت دايرة عليها علامات استفهام كثيرة. السيد ماشي منتج سينمائي، بل هو كيخدم «منفذ الإنتاج». يعني هو ماشي مالك شركة إنتاج سينمائي.

وفركوس زاد شرح لينا باللي هاد "منفذ الإنتاج" كيكون مسؤول على تدبير العملية كاملة، يعني كيتكلف بالاتفاق مع الأطراف المعنية وكيسهر على تنفيذ العقود بلا ما يمول المشروع من جيبو الخاص بالضرورة. هادشي ماشي جديد عليه، راه عندو فيه تجربة سنين، من خلال عدد من الأفلام اللي خدم عليها. وشركات الإنتاج فالمغرب فالغالب كتخدم بهاد النظام، فظل محدودية المنتجين المستقلين.

الفلوس للولاد.. والولاد أهم من أي فيلم!

وفاش سؤلوه واش ممكن يغامر بفلوسو الخاصة فالإنتاج السينمائي، فركوس كان صريح وواضح بزاف. قال باللي الأموال اللي عندو، ماشي موجهة لإنتاج الأفلام أو المغامرة بيها فشي مشروع سينمائي، بل هي مخصصة لوليداتو ولمستقبلهم. قالها بالحرف وبكل عفوية: “عندي فلوس لولادي، ماشي للإنتاج ديال الأفلام”. وفركوس نفى باللي الخوف من الخسارة هو اللي كيوجه اختياراتو، واعتبر باللي الرزق بيد الله، ولكن أولويتو كتبقى وليداتو.

الذكاء الاصطناعي: كانت غير مقلب خفيف!

نتوما عاقلين على ديك الضجة اللي دارها فركوس فاش قال باللي غادي يستعمل الذكاء الاصطناعي، وتحديدا "شات جي بي تي"، باش يكتب ليه شي عمل تلفزيوني؟ فركوس وضح لينا الحقيقة، قال باللي داكشي كلو كان “مزحة” الهدف منها كان هو يدير شوية دالتفاعل ويضحك مع الجمهور.

هو مقتنع تماما باللي الذكاء الاصطناعي مستحيل يقدر يعوض الكاتب المغربي، خصوصا فاستحضار التفاصيل الدقيقة ديال ثقافتنا المحلية. فركوس عْطانا أمثلة واضحة اللي تخلي أي واحد يفهم: الذكاء الاصطناعي ما غاديش يقدر يعبر بنفس العمق على تفاصيل بحال الجلابة والحمام والفران والخبز والطقوس ديال الحياة المغربية. سيناريو مافيهش هاد الروح المغربية الأصيلة، ما يقدرش يعبر على الخصوصية ديال المجتمع ديالنا، وهادشي كاين، شكون اللي يقدر يقول العكس؟

انتقادات؟ غير تفاهات!

وبخصوص الانتقادات اللي واجهاتو بعد تصريحو ديال الذكاء الاصطناعي، فركوس بين باللي ما تقلقش منها بالعكس. هو كيشوف باللي هاد النقاشات كتعطي لشي ناس “مادة فين يتشغلو فالفراغ اللي كيعانيو منو”. هادي قاصحة شوية ياك؟ ولكن راه كلمة من فنان كبير عندو تجربة طويلة، وهو كيشوف باللي الناس من الأفضل ليهم يركزو على العمل والاجتهاد والأمور اللي كتنفع، بلا ما يضيعو وقتهم فشي "تفاهات" كيفما وصفها. واضح السيد ما كيديهاش فالهضرة الخاوية.

وهو واثق باللي هاد الموجة ديال الجدل غادي تسالي مع مرور الوقت، وكل واحد غادي يفيق ويعرف باللي داكشي ما كان يستاهل لا هاد الاهتمام ولا هاد الصداع. وزاد أكد باللي الجمهور المغربي ديالنا ذكي وكيعرف يميز شنو اللي كيعجبو وشنو اللي ما كيسلكوش. هذا دليل على ثقتو الكبيرة فالذوق ديال الجمهور.

عبد الله فركوس ما عمره حصر تجربتو فوسط فني واحد. بالنسبة ليه، المسرح، التلفزيون، والسينما، كلهم مجالات كيندرجو تحت نفس المهنة ديال التمثيل. واللي كيحكم اختيارو لأي مشروع هو الجودة ديال السيناريو، وكذا الطاقم الفني والمخرج والممثلين المشاركين. وأكثر حاجة كترجعو مرتاح فخدمتو هي فاش كيكون وسط فريق متفاهم ومنسجم، حيت هاد الانسجام هو اللي كيبان فالعمل النهائي وكيحسو بيه المتفرج وهو كيتفرج.

علاقتو بالجمهور المغربي علاقة تاريخية بدات من سنة 1990، يعني راه ماشي ولد اليوم. كيشوف باللي هاد العلاقة باقية قوية من طنجة حتى الكويرة، والجمهور المغربي معروف عليه كيحب الفنان المغربي وكيقدر الأعمال الجيدة. إيوا ها الهضرة الواضحة، واش باقي شي حد ما فهمش ولا مازال باغيين شي تفسير آخر؟