ترفيه

رنا أبو السعود، بنت الموسيقار الراحل حسن أبو السعود، عبرات على أن باها ما خداش التكريمات اللي كتليق بمسيرتو الفنية الكبيرة. وقالت باللي عائلتها باقا محتافظة بكل ممتلكاتو وآلاتو الموسيقية، ولكن ماتقدروش يعطيوها لأي جهة، حيت الآلات كبار بزاف وتقل ما يتنقلو بسهولة.

ولكن رنا ما غتسكتش على أعمال باها! هي دابا كتوجد "ميدلي" جديد غيجمع بزاف من الألحان ديالو الخالدة، وغيتلاح للجمهور قريبًا. هادي خطوة واعرة باش نذكرو الناس ببصمة الموسيقار الكبير اللي خلا لينا فن لا يُنسى.

ومن جهة أخرى، رنا ردات على دوك الانتقادات اللي جاتها مؤخرًا بسباب كلامها اللي ربطات فيه بين الحالة الصحية ديال باها والخلاف اللي كان بينو وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب.

رنا وضحات باللي شيرين عبد الوهاب كانت ديما بحال شي فرد من العائلة، وباللي كتكن ليها كل الحب. الحكاية كانت على موقف وقع بصح، وماكانتش نيتها شي إساءة لشيرين.