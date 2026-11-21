ترفيه

مع تأكيد رجوع الفنانة المصرية مي عز الدين للمنافسة في مسلسلات رمضان المقبل، وبالضبط في مسلسلها الجديد "فرق شاسع" اللي غيتعرض في رمضان 2027، عاود الاهتمام بالستايل ديالها خارج الشاشة. دابا كلشي كيبغي يشوف اختياراتها فالإطلالات اليومية اللي كتشاركها معانا بلقطات عفوية، واللي كتبين الميل ديالها للأناقة الأنثوية الهادئة والتفاصيل الراقية بلا ما تكلف على راسها.

الكاجوال هو الأساس

إطلالات الكاجوال هي اللي كتفضلها مي عز الدين باش تبين الأناقة ديالها بطريقة عملية ومريحة، خصوصاً في الصباح. هادشي كيعكس الميل ديالها للأناقة الهادئة والبعد عن الزيادة فالحياة اليومية. كتبغي تبان بأزياء بسيطة ومريحة. من آخر إطلالاتها، شفنا تنسيق عملي ببنطال أسود مريح بخصر عالي مطاطي وجيوب كبار. لبسات معاه توب ضيق صفر اللون بأكمام قصيرة، ودارت نظارات شمسية كحلة وشعرها كان مموج. زادت ليها سلاسل رقيقة من الألماس كلمسة أنثوية خفيفة.

في لوك آخر، نسقات مي عز الدين بنطال أسود بأرجل مستقيمة مع تيشرت برتقالي مريح مطبوع برسمة كحلة بأكمام قصيرة. زيناتو بأساور ألماسية مكدسة وسلاسل رقيقة مرصعة، وشعرها كان مسبسب ملس، ومستغناتش على النظارات الشمسية.

وماننساوش إطلالتها ببنطال الكارجو الواسع بالأسود، اللي لبسات معاه تيشرت ضيق كحل مكتوب فيه بالبيض وبأكمام قصيرة. كملات اللوك بحذاء رياضي أبيض، وخلاّت شعرها ملس بلا ما تفرط في الإكسسوارات المفضلة عندها.

الدنيم حبيب الجماهير

صيحة الدنيم هي من المفضلات عند مي عز الدين، اللي كتبان بيها بزاف في تنسيقات صباحية أنيقة. مؤخراً، لبسات بنطال جينز أزرق فاتح بخصر عالي، ونسقات معاه توب مطبوع باللون البرغندي بأكمام قصيرة وياقة مدورة. زينت معصمها بأساور ذهبية مرصعة ومكدسة بأسلوب عصري، ودارت نظارات شمسية باهتة. كالعادة، فضلت تخلي شعرها الطويل مسبسب بغرة جانبية منفوخة، وكمّلات الستايل بحذاء رياضي أبيض.

واختارت مي تبان ببنطال جينز أسود بأرجل واسعة وخصر عالي، نسقاتو مع توب بيج ضيق مزين بفتحة أزرار في الياقة المثنية وأكمام قصيرة. حددت خصرها بحزام رقيق، ولبسات حذاء أسود بنعل سميك مضلع. ومشطت شعرها الكثيف بخصلات ويفي مسبسبة بانوثة، مع المجوهرات اليومية ديالها.

و شفنا مي فإطلالة يومية هادئة بلقطات عفوية وهي كتمشى حافية القدمين على العشب. كانت لابسة بنطال جينز أزرق غامق بأرجل واسعة، ونسقات معاه توب أوفر سايز واسع بالوردي، مطبوع بصور رسوم متحركة لأميرات ديزني، كدير لمسة طفولية مرحة. وخلاّت شعرها مسبسب بانسابية بلا ما تبدل الإكسسوارات اللي كرافقها في خرجاتها اليومية.

الفساتين الأنيقة

استعرضت مي عز الدين إطلالة ناعمة قدام البحر بفستان طويل وردي بقطعة "أوف شولدر" محددة بشريط مطاطي وحواف الدانتيل، مع خصر محدد بنفس اللمسة. هاد التوب كان مرفوق ببنطال واسع بخصر مطاطي عالي وأرجل واسعة مزينة بالدانتيل. زينت عنقها بقلادة مرصعة، وخلاّت شعرها مسبسب باش تبان بأناقة أنثوية ناعمة.

وفي لوك آخر، لبسات مي عز الدين فستان واسع بلون كريمي بحمالات رقيقة وياقة مربعة، وبطيات مسبسبة فوق الصدر. الفستان كان واسع من الفوق وطبعات وزخارف ملونة مستوحاة من الطبيعة. لبسات صندال بني بنعل موحد مزين بالقش، وكملات أناقتها بإكسسوارات ذهبية مرصعة، ومبدلاتش تسريحة شعرها المفضلة.

ومن بين إطلالاتها، فستان محبوك بحلقات مفرغة من الكروشيه بلون كريمي باهت، بحمالات صغار وياقة مربعة. بين لينا قوامها بقصة محددة بأطراف واسعة، وكملات مي تنسيقها بأسلوبها المعتاد بلا مبالغة.

كما بانت مي بأناقتها في نزهة صباحية بفستان أبيض طويل ناعم بطبعات ورود ملونة بألوان هادئة. كان بتصميم حمالات رقيقة وياقة مربعة مع خصر محدد، وأطرافو مسبسبة بقصة واسعة فيها طيات. اختارت قلادة مرصعة ونظارات كتناسب ألوان الورود اللي فالفستان، مع أساور وأقراط ذهبية رقيقة، ولبسات صندال بنعل خشبي عالي.

وتذكّرات مي عز الدين فستانها الوردي الباهت الناعم اللي كان بقصة "أوف شولدر" وخصر محدد، واللي نحت قوامها بقصة انسيابية بالقماش المجعد. كان مزين بشريط دانتيل على جنب الثوب كيعطي لمسة جمالية رقيقة كتوحي بالفخامة الهادئة. في هاد الإطلالة، مي مزادتش بزاف في المجوهرات، وكانت معاها النظارات الشمسية الكحلة وقت اللي كانت كتصور تحت الشمس، وفضلت تسريحة الشعر المسبسب اللي كتعجبها بزاف. واش هادشي يعني أننا غنشوفو نفس الأناقة فالمسلسل الجديد ديالها؟