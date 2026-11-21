ترفيه

فيدرا عبرات على أمنية صادقة من عندها، وهي تشوف الفنانة الكبيرة شيرين عبدالوهاب أحسن وبصحة مزيانة. هاد الأمنية لي بانت من القلب، أكدات فيدرا بلي أهم حاجة عندها هي أن شيرين تفوت كاع الأزمات لي كدوز منها وترجع لعافيتها، ومشي ضروري نهضروا على واش غترجع تغني ولا لا. التركيز كله على صحتها الإنسانية.

فالتصريح ديالها لي كان واضح ومباشر، قالت فيدرا بالحرف: "حقيقي نفسي أشوف شيرين عبدالوهاب أحسن وبصحة وخير، حتى لو ما غنتش تاني... نفسي بس تتعافى". هاد الهضرة ديالها بينات بلي التعاطف ديالها إنساني محض وبعيد كل البعد على أضواء الشهرة ولا التوقعات الفنية لي كتكون على النجوم.

هاد الهضرة الطيبة ديال فيدرا جات فواحد الوقت لي كانت فيه شيرين عبدالوهاب تصدرات التريند فمواقع التواصل الاجتماعي. هادشي كان من بعد ما تداولات بزاف ديال التصاور ومقاطع الفيديو ديالها وهي حاضرة فعزاء والدة الموسيقار أمير عبدالمجيد. الموقف الإنساني ديال فيدرا جا باش يدكرنا بلي الفن راه كيربطنا كبشر، وأن الصحة فوق كلشي.

بصراحة، موقف بحال هذا كيفرح القلب، ياك أصحابنا؟