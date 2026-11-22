ترفيه

بسنت أبو باشا هضرات فواحد اللقاء خاص على مشاركتها فالفيلم الجديد "كريبتو" وكيفاش دوزات التجربة ديالها، وقالت بلي فرحانة بزاف بهاد المشاركة. كشفت بلي الشخصية اللي كتقدمها فيها بزاف د المميزات بحال الجدية، الذكاء، الطموح والنشاط.

بسنت وصفات الشخصية ديالها فالفيلم بلي "جادة بميت راجل، نشيطة، ذكية وطموحة". صراحة، هاد الوصف بوحدو كافي باش تحمس تشوف الدور! وكاتأكد بلي عجباتها الشخصية بزاف وتمتعات وهي كتلعبها، والفيلم عجبها ملي شافتو فمدينة جدة.

الفيلم "كريبتو"، كيف ما قالت بسنت، هو عمل كوميدي بمعالجة مختلفة، وهادشي خلاها تكون فرحانة بزاف بهاد التجربة. لقات فيه فرصة باش تقدم شخصية ماشي بحال اللي دارت من قبل وتستمتع بأجواء التصوير.

على حساب كواليس التصوير، بسنت قالت بلي الأجواء كانت واعرة بزاف وعامرة بالضحك، وما لقات حتى شي صعوبات كبيرة فالتصوير. التعاون والتفاهم بين طاقم الفيلم خلاو التجربة ساهلة وممتعة، وكلشي كان بحال عائلة وحدة، وهادشي ساعد فتقديم تجربة إيجابية على المستوى الفني والإنساني.

بسنت هضرات على صعوبة الكوميديا، خصوصا أنها هادي ثاني تجربة ليها فهاد النوع من بعد فيلم "شيش دو". الكوميديا راه ماشي ساهلة يا صاحبي، ولكن كتولي ممتعة بزاف على حساب التيم اللي معاك والدعم اللي كيكون بيناتهم. وفعلا، التفاهم مع الزملاء ديالها كان من أهم الحوايج اللي خلاتها تستمتع بهاد التجربة.

بخصوص المشاريع الفنية اللي جاية، بسنت أبو باشا كشفت بلي عندها بزاف د المشاريع وكتحاول تختار الأنسب ليها. من بين هادشي، كاين مسلسل كيهضر على سيرة العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود، وكاين أعمال أخرى باقا كتختار بيناتها.

وفآخر كلامها، بسنت أكدات على سعادتها بالمشاركة ففيلم "كريبتو" وبهاد التجربة الكوميدية الجديدة، وقدرات بزاف الأجواء الإيجابية اللي جمعاتها بطاقم العمل.