ترفيه

واش عمركم فكرتو باللي القش اللي كيلبسوه الممثلين ماشي غير للتصوير وصافي؟ الممثلة المصرية نادية الجندي، ضربات لينا الطم على هاد النقطة مؤخراً. كشفت لينا بلي الأزياء لعبات دور كبير بزاف في مسيرتها الفنية، خصوصاً فتقديم الشخصيات اللي جسداتهم على الشاشة.

نادية الجندي أكدات بلي الاهتمام ديالها بتفاصيل اللبس ما كانش مجرد اختيار ديال إطلالة وصافي، لا لا، كان جزء أساسي من بناء كل شخصية. يعني، كتقوليك اللبس هو السلاح السري ديالها باش تبني الشخصية وتقنعنا بيها! بصراحة، عندها الحق، شكون فينا ما كيتفكرش شي دور ديالها بلا ما يجي فبالو اللبس اللي كانت لابسة فيه؟

هادشي كامل قالتو الممثلة الكبيرة خلال حديثها مع "ET بالعربي" على هامش تكريمها فـ "الإيمي غالا". عبرات على الفرحة ديالها بهاد التكريم، ووضحّات بلي عندو قيمة كبيرة ليها، حيت كيعكس حب الجمهور وتقديرهم للمشوار الفني ديالها. وأكدت أنها ما تكرماتش غير على الفاشن، بل على أعمالها وأزيائها فيها، سواء كانت أعمالاً تاريخية أو سياسية.

ووضحات نادية بلي الأزياء كتمثل عنصر مهم بزاف في بناء أي شخصية. قالت بلي ديما كانت كتحرص باش تلتزم بالتفاصيل الخاصة بكل دور كتقدمو، سواء كانت الشخصية تاريخية من زمان ولا معاصرة ديال دابا. وهادشي، حسب كلامها، كان كيتطلب منها مجهود كبير واهتمام خاص.

وختمات الممثلة كلامها بالتأكيد على أن اللبس ماشي غير مكمل للشكل الخارجي ديال الشخصية، بل كيعاون باش نقدمو الملامح والتفاصيل ديالها بواحد الشكل متكامل. وقالت بلي الالتزام ديالها بالأزياء ديال الشخصيات اللي لعباتهم كان من العوامل الأساسية اللي ساهمات فالنجاح ديال الأفلام ديالها.

يعني، ماشي غير التمثيل اللي كان سبب النجاح، بل حتى "القش"! زعما واش دابا فهمنا سر نجاح أفلامها؟ ولا باقي شادينها غير فالتمثيل؟