يارا السكري خطفات الأنظار بالألماس والأسود في افتتاح القاهرة السينمائي!

ترفيه

ياك لاباس؟ يارا السكري دارت حالة فافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي باللوك ديالها. الصراحة، كانت كلها أناقة وفخامة طاغية!

الفنانة طلعات بفستان أسود طويل، مكشوف الكتاف، وزادت عليه عقد ألماسي كيبري العين، وسوار ذهبي كيكمل اللوك الملكي اللي اختارت.

الشعر المتموج لي دارت، مع المكياج بألوان ترابية هادئة، عطاها إطلالة طبيعية ولكن فالوقت نفسه راقية بزاف ومناسبة للحدث.

مهرجان القاهرة، اللي هادي الدورة السابعة وأربعين ديالو برئاسة حسين فهمي، عرف مشاركة مية وخمسة وأربعين فيلم من أربعة وستين دولة مختلفة.

واش زعما هاد اللوك الألماسي اللي اختارت كان هو أحسن حاجة ممكن ديرها فهاد المهرجان الكبير؟