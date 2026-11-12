إيمان عز الدين: التفراش بعد الطلاق "قلة أصل" وكيدمر الدراري!

ترفيه

نهار الاثنين، الإعلامية إيمان عز الدين، وجهات رسالة قوية ومؤثرة لكل المنفصلين اللي كيشهروا ببعضياتهم على العلن. فبرنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أكدات بلي واخا سالات العلاقة الزوجية، هادشي ما كيعنيش ندمرو كلشي كان زوين بيناتهم ونمسحو الذكريات بحال والو.

أوضحات عز الدين بلي ظاهرة تبادل الاتهامات ونشر أسرار الدار في السوشيال ميديا هي قمة "قلة الأصل" وغياب الضمير. تساءلات باستنكار: "واش حيت العلاقة سالات، صافي العشرة تمسحات بأسيتكة؟! واش من حق شي طرف يفضح إنسان شاركو أدق تفاصيل حياتو وأيامو الحلوة والصعيبة؟!" عندها الحق الصراحة، شي مرات بنادم كيتجاوز الحدود.

أكدات "عز الدين" بلي أكثر المتضررين من هاد الفضائح هما الدراري. حذرات من أن الأطفال يوليوا غير "وقود" باش كل طرف يصفي حساباتو وينتاقم من الآخر. وشددات بلي التعاطف من الجمهور ما غاديش يجي بالتفراش، بالعكس، الناس غيوليوا يتضحكوا عليهم. أما الدراري، هوما اللي كيخلصو الثمن غالي، ملي كيمشيو للمدرسة ولا للجامعة وحشمانين براسهم بسباب تصرفات والديهم.

وجهات نداء للأطراف بجوج باش يحولوا المشاعر اللي ما قدروش يعطيوها لبعضياتهم، يهتمو بيها بالدراري ويعوضوهم على تجربة الانفصال. دعاوات الإعلامية للتحلي بالأخلاق الراقية والالتزام بمبدأ "الستر" اللي كيحث عليه الدين. البيوت عندها حرمة وأسرارها خاص تبقى لداخل. وحتى اللي عندو شي حق مادي ولا معنوي، الطريق كاين، وهو "محكمة الأسرة"، بلا تجريح ولا تشهير.

وغير باش تأكد الفكرة، الإعلامية هبة الأباصيري حتى هي أيدات الكلام، واستشهدات بالقرآن الكريم. أكدات بلي مبدأ "الستر" مهم جداً فالخصومة. ووضحات بلي تدمير سمعة الأب ولا الأم ممكن يتبع الدراري حتى للمستقبل في زواجاتهم وعلاقاتهم الاجتماعية. وداعية إلى التحلي بحديث النبي ﷺ في هذا الباب.