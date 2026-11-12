الدورة 23 لمهرجان مراكش: تكريم عمالقة السينما العالمية والمغربية

ترفيه

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في الدورة الثالثة والعشرين ديالو، قرر يكرم ثلاثة فنانين اللي بصح خلاو بصمتهم في تاريخ السينما وذاكرة الجمهور. التكريم غيشمل النجوم العالميين جيف غولدبلوم وجون تورتورو، ومعاهم فناننا المغربي الكبير يونس ميڭري. بصراحة، هادشي باين من دابا أنه غيكون احتفال بالتنوع الفني والإبداع اللي كيتجاوز الحدود.

منظمو المهرجان قالوا بلي هاد الدورة "كتحتفل بجوج قامات كبار في السينما الأمريكية، وبفنان مغربي الأعمال ديالو خلاو أثر عميق في الساحة الثقافية الوطنية". وزادو وضحو أن هاد الفنانين بثلاثة كيتشاركو واحد الشغف كبير بفن التمثيل، وكيتميزو بواحد الحرية إبداعية اللي ماكتحبسش على التجديد. يعني بالواضح، المهرجان بغا يشكر هاد الناس على الموهبة الخارقة ديالهم اللي كتخلي أي دور دارو كيبقى في الذاكرة، وكيخلي الشخصيات اللي كيجسدوها عندها واحد الأبعاد عميقة كثر من مجرد فيلم عادي.

جيف غولدبلوم: الرجل اللي كتعرفو قبل ما يهضر

جيف غولدبلوم عندو واحد الميزة ماشي ساهلة تلقاها: كتعرفو غير كيبان في الشاشة، قبل حتى ما يهضر. ديك القامة الممشوقة ديالو، وطريقتو الخاصة في الكلام، وروح الدعابة اللي ماكتشبه لحد، خلاوه من أبرز الشخصيات في السينما الأمريكية. المنظمون وصفوه بأنه من القلائل اللي كيتعرف عليهم الجمهور من النظرة الأولى بلا ما يحبسو من إدهاشو.

تفرجنا فيه في "The Fly" لديفيد كروننبرغ وشفناه كيفاش تحول لواحد المأساة إنسانية، ومينساوش بطبيعة الحال الدور ديالو كعالم الرياضيات إيان مالكولم في "Jurassic Park" اللي رسخ مكانتو عندنا. من "Independence Day" حتى لـ"The Grand Budapest Hotel" ديال ويس أندرسون، ومن "Thor: Ragnarok" حتى لأحدث أعمالو في "Wicked" و"Wicked: For Good" فين كيلعب دور ساحر أوز، هاد الرجل كيتنقل بين الأنواع السينمائية بكل حرية وإتقان. وماشي غير في السينما، راه ترشح لجوائز إيمي التلفزيونية وحتى للأوسكار كمدير فيلم قصير "Little Surprises". وزيد عليها، عندو فرقتو ديال الجاز "Mildred Snitzer" اللي يلاه خرجات ألبومها الخامس "Night Blooms" في شهر يونيو 2026. يعني فنّان شامل!

جيف غولدبلوم عبر على الفرحة ديالو بهاد التكريم وقال: "إنها لسعادة غامرة وشرف كبير لي أن أحظى بالتكريم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش. يا له من مكان آسر! ويا لها من مدينة رائعة، تضرب جذورها عميقا في تقاليد الحكي والحرف اليدوية الأصيلة!" وزاد وصف التكريم بأنه مغامرة كيتطلع لخوضها بشوق كبير.

جون تورتورو: أستاذ تقمص الشخصيات الغريبة

جون تورتورو على مدى أزيد من أربعين عاماً، ورّانا كيفاش يكون الممثل مبدع بصح. "الموهبة الاستثنائية ديالو في تقمص الأدوار" خلاتو يجسد شخصيات عديدة، غالباً ما كتكون غريبة الأطوار أو فيها شي نوع من العذاب، وكيقدر يبين لينا التناقضات والهشاشة ديالها بواحد الطريقة احترافية. الأداء ديالو كيتميز بالدقة، وكيجمع بين الكثافة الدرامية والحس بالكوميديا الهزلية.

شفناه في الأفلام ديال سبايك لي بحال "Do the Right Thing"، ومن بعد، لقينا أن الأفلام ديال الأخوين كوين كانت هي المكان المثالي باش يطلق العنان للموهبة ديالو. ربح جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان سنة 1991 على دورو في "Barton Fink"، وهذاك الفيلم اللي خدا السعفة الذهبية. ومنقدرش نساو الدور الأيقوني ديالو "خيسوس كوينتانا" في "The Big Lebowski"، اللي ولى واحد من أكثر الأدوار اللي طبعات المسيرة الفنية ديالو. زيد عليها أعمال ناجحة مع مارتن سكورسيزي، وروبيرت ريدفورد، وروبيرت دي نيرو. وفي التلفزيون، خدا جائزة إيمي على دورو في مسلسل "Monk"، وتألق من بعد في مسلسلات بحال "The Night Of" و"Severance".

تورتورو ماشي غير ممثل واعرة، راه مخرج ديال بصح. ربح "الكاميرا الذهبية" في مهرجان كان سنة 1992 على أول فيلم طويل ديالو "Mac". وأخرج أفلام بحال "Romance & Cigarettes" و"Fading Gigolo". عبر على الشرف ديالو في مراكش وقال: "يشرفني كثيرا أن أحظى بهذا التكريم هنا في مراكش. إن الاحتفاء بأعمال المرء في مكان يزخر بتاريخ ثقافي بهذا الغنى، ويحظى فيه فن الحكي بتقدير عميق، له دلالة خاصة". وزاد قال بأن السينما عندها قدرة مدهشة على الجمع بين الناس.

يونس ميڭري: الصوت اللي كيحكي والوجه اللي كيمثل

الموسيقى والسينما ديما كانوا مرتبطين بيونس ميڭري، الفنان المغربي الشامل. بدا مسيرتو كمغني وملحن مبدع، قبل ما يدخل لعالم التمثيل ويخلي فيه بصمتو الخاصة. هاد الرجل عندو واحد الحساسية الفنية اللي كتبان في الأغاني ديالو وفالأدوار السينمائية ديالو بنفس الصدق. تولد في وجدة سنة 1951 في عائلة فنية، ومن صغرو تميز بألحانو الأصلية والمختلفة.

في 1972، الأغنية ديالو "ليلي طويل" دارت واحد النجاح جماهيري كبير بزاف وربح عليها "الأسطوانة الذهبية". الموهبة ديالو وصلاتو للعالمية، وعزف في مسارح كبيرة بحال "Olympia" في باريس، وساهم في نشر الموسيقى المغربية خارج المغرب. ومكتابش غير الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، بل دخل حتى لعالم التمثيل في أواخر الثمانينات.

شفناه في أعمال مغربية مهمة بحال "علي، ربيعة والآخرون..." ديال أحمد بولان، ورجع خدم معاه في "ملائكة الشيطان" و"عودة الابن". وشارك في "السمفونية المغربية" لكمال كمال، و"جوق العميين" ديال محمد مفتكر اللي ربح عليه بزاف ديال الجوائز الدولية، منها جوج جوائز للتمثيل في بروكسيل ولابول في 2015. وحتى في أفلام أجنبية، بان بأداء قوي بحال "مفتش الحكومة" و"مريم الناصرية". المهرجان بهاد التكريم كيحتافل بفنان جمع بين الإبداع الموسيقي والتمثيلي بواحد الطريقة فريدة. يونس ميڭري بصح بصمة في الفن المغربي، وكيفاش كتشوفو هاد التكريم؟