داليدا قلبت كلشي لحودة بندق… وتامر حسني هو الجاي؟

ترفيه

المطرب حودة بندق، اللي كلشي كيهضر على النجاحات الأخيرة ديالو، كشف فواحد الحوار خاص على شحال هو فرحان بردود الفعل ديال الجمهور على الأغاني ديالو.

من أهم الحوايج اللي قالها بندق هي أن بنتو داليدا كان عندها تأثير كبييير على اختياراتو الفنية والشخصية، وقال أنها “غيَّرات تفكيرو 180 درجة”. هادشي خلا بزاف من الجمهور ديالو يطالبوه يركز على اللون الغنائي الجديد ديالو ويبعد شوية على أغاني المهرجانات اللي ولفنا عليه.

على ذكر الخدمة مع فنانين آخرين، حودة عبر على سعادتو بالتعاون مع الفنانة جنات، ووصفها بأنها “فنانة عظيمة وصاحبة صوت مهم فالعالم العربي”، وقال أن الخدمة معاها كانت حلم من أحلامو اللي تحققت. وذكر أن الأغنية اللي جمعاتو بجنات كانت مختلفة على داكشي اللي متعود الجمهور يسمع منو.

وما نساوش الأسطورة حكيم، اللي حتى هو خدم معاه حودة بندق. قال أن الخدمة معاه شرف كبير ليه، خصوصاً أنه هو أول مطرب مصري كيدير دويتو مع حكيم داخل مصر. وبضحكة خفيفة، أشار باللي حكيم كيخدم مع فنانين أجانب أكثر ما كيخدم مع المصريين.

وبالنسبة للتمثيل، حودة بندق ما بعدش الفكرة، ولكن حالياً مركز أكثر على الموسيقى حيت عندو بزاف ديال المشاريع والأفكار الغنائية اللي باقا ما شافتش الضو. وكيتمنى تشوف الضو قريبًا.

وبالمناسبة، حودة بندق كيتوجد باش يطلق خمسة أغاني جداد، كلها كتميل للون الدرامي، وهادشي كيتناسب مع الجو ديال الشتا.

ولما سولوه على شكون النجم اللي كيتمنى يخدم معاه فدويتو، حودة بندق اختار الفنان تامر حسني بلا تفكير. سماه “نجم الجيل” وقال كيتعلم منو بزاف الحوايج الفنية زوينة، وزاد كيشكر فإنسانيتو، وقال إنه كيحبو.