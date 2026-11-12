أحمد عزمي كيوعدنا بدور "عميق" في "سلطان الديب"... والصبر لرمضان 2027!

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كيبان لينا الفنان أحمد عزمي فرحان على الآخر، متحمس للجديد ديالو اللي هو مسلسل "سلطان الديب". المسلسل اللي مازال ما غادي نشوفوه حتى لرمضان 2027. أه، عارفنا كاملين غنقولو: "ويلي، شحال هادي؟!" ولكن ملي كنسمعو التفاصيل اللي كيعطينا هو، كنقولو يمكن هاد التسناية الطويلة غادي تستاهل. هاد التجربة، كيف قال عزمي، غادي تكون مختلفة بزاف، ومحملة بأبعاد درامية مميزة وما عاديةش. باين لينا غايجينا بشي حاجة عمرنا شفناها من قبل!

وأكتر حاجة خلاتو يتقلب عليها ويشد فيها هي "العمق الكبير" ديال الشخصية اللي غادي يقدمها. قال إن المسلسل مكتوب بحرفية عالية جدًا وإن شخصيتو فيها عمق كبير، وهادشي أكتر حاجة مفرحاه. صافي ملي كيكون الكاتب "حريف" والسيناريو محبوك، كنكونو متأكدين أننا غنشوفو شي حاجة قوية وكتشد. لينا دابا كاملين متشوقين نعرفو شنو هاد العمق اللي غادي يدخلنا ليه عزمي. واش غيكملنا العقل بهاد الدور ولا لا؟

مسلسل "سلطان الديب" ماشي غير شي عمل عادي، راه أول تعاون بين أحمد عزمي وشركة "سينرجي" الكبيرة. ووصفها عزمي بأنها شركة عظيمة على مستوى الوطن العربي.

عزمي زاد وضح لينا أن النقاشات مع فريق العمل على تفاصيل الشخصيات وطرق التقديم ديالها ما كتوقفش. هاد الشخصيات، كيف شرح لينا، كدوز من مراحل وتطورات بزاف فالمسلسل، وهادشي هو اللي كيخلي التشاور المستمر ضروري باش يوصلو لأحسن صورة ليها على الشاشة. ملي كيكون هاد الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، هاديك هي الاحترافية بصح، وكتزيد تبشر بعمل متقون.

وما ننساوش واحد التعاون آخر اللي غيسعد بزاف ديال الناس: أحمد عزمي وأحمد العوضي! عزمي باين عليه فرحان بهاد اللقاء الفني اللي كيتجمعو فيه لأول مرة، وزاد قال باللي كان من المعجبين ديال العوضي قبل ما يتلاقاو فالخدمة، ووصفو بأنو موهوب ومتواضع. الصراحة، هاد الثنائي كيبشر بشي حاجة قوية بزاف، وكتزيد من الحماس ديالنا.

مع هادشي كامل، مسلسل "سلطان الديب" كيتعتبر من الأعمال اللي عندها توقعات عالية فالموسم الرمضاني ديال 2027. واش كيبان ليكم هاد التوقعات غتكون فمحلها وغايكون على قد الشوفة؟