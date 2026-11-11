نرجس الحلاق: "التيك توك غزال كيحمق" واللي ما عجبوش الحال "يدعي باباها"!

ترفيه

شكون كان كيتسنى هاد التغيير المفاجئ؟ نرجس، بأسلوبها العفوي اللي كيعجبنا، أعلنات بصراحة أنها غيرات رأيها بخصوص لايفات "تيك توك" لي كانت تكلمات عليها شحال هادي. قالت بالحرف الواحد: “إعلان رسمي.. أعلن أنا نرجس الحلاق أنني غيرت رأيي بخصوص ما قلته حول لايفات التيكتوك، وأن التيكتوك غزال كيحمق”. يعني اللي كان كيشوف "تيك توك" غير مضيعة للوقت، نرجس جات تبدل ليه الفكرة!

السبب اللي خلاها تقلب الفيستا؟ بسيط وواضح. نرجس كتشدد على أنها غاديا دير اللايفات وتتواصل مع جمهورها في أي منصة تناسبها وتعجبها. وهادشي كله كيرجع لحريتها الشخصية في اختيار طريقة التواصل مع المتابعين ديالها.

ولكن اللقطة اللي قتلاتنا بالضحك وجابتها من اللخر، هي الطريقة اللي بيها نرجس الحلاق جاوبت على المنتقدين ديالها. وختمات رسالتها بلمسة ساخرة في وجه المنتقدين، فقالت إن اللي ما عجبو الحال يقلب ليها على باباها ويدعيه، وإن اللي بكاوها الله يسامح ليهم.

هاد الإعلان المثير جا باش يسالي الجدل اللي كان داير على تصريحات نرجس السابقة، فاش كانت كتفضل تبقى بعيدة على خاصية البث المباشر في "تيك توك". ولكن الموقف ديالها تبدل في ظرف ساعات قليلة، وولات دابا منفتحة تماماً على التفاعل المباشر مع جمهورها في جميع منصات التواصل الاجتماعي.

سواء كنتي مع "تيك توك" ولا ضدو، نرجس الحلاق ورياتنا كيفاش ممكن الواحد يغير رأيو ويبقى صريح ومضحك في نفس الوقت. واش هاد القرار غايزيدها شعبية ولا غايجيب ليها صداع جديد؟ حنا كنسولوا، واش كيعجبكم هاد النوع ديال الصراحة من النجوم؟