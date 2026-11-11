الكاري عاود رجع موضة... النجمات تبدلو اللوك ديالهم!

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لموضة الشعر فيها طلعات وهبطات، ولكن هاد الأيام باينة القصة القصيرة "الكاري" رجعات بقوة! دابا ما بقاش الشعر الطويل هو الخيار الوحيد لي كيتشبتو بيه النجمات في إطلالاتهم، خصوصا نجمات الدراما. بزاف ديال النجمات العربيات اختاروا هاد القصة باش يبدلو المظهر ديالهم ويبعدو على التسريحات الطويلة اللي ولفناها. من منى زكي لي بانت بـ"غرة" و شعرها واصل للذقن، حتى لكارمن بصيبص لي عطات للقصة ديالها حركة بتموجات، كنشوفو الكاري حاضر بقوة و بستايلات مختلفة.

هادشي كيبين لينا بلي النجمات هاد الفترة كيبغيو يجربو الجديد ويخرجو على المألوف، والكاري باين أنه قطعة أساسية فهاد التحول. كل ممثلة اختارت تعتمدو بطريقتها الخاصة، وهادشي كيعكس التنوع لي كيقدمو هاد القصة، ولي قادر يبدل اللوك بلا ما تحتاج لتسريحات معقدة.

الكاري القصير: جرأة وتجديد

الممثلة المصرية منى زكي رجعات لقصة الكاري القصير لي كنا شفناها بيها شحال هادي. بانت بيه تاني في مهرجان الجونة السينمائي 2026، واختارت طول واصل للذقن مع غرة أمامية نازلة وخصلات محيطة بالوجه. هاد الستايل كيعطي للقصة طابع شبابي وكيبرز الملامح ديالها. وشفناها في إطلالات أخرى بشعر قصير مع تموجات خفيفة لي كتعطي حركة للخصلات وكتبعدها على المظهر المستقيم التقليدي. باينة كيفاش الكاري كيتبدل معاها بين التصفيف الرطب والتموجات، ولكن ديما كتبقى محافظة على الطول القصير لي كيحدد الوجه.

حتى الممثلة كارمن بصيبص من النجمات لي لفتاتنا بالقرار ديالها باش تبدل من الشعر الطويل للكاري القصير في عام 2026. اختارت قصة واصلة لتحت الذقن، مع خصلات نازلة وأطراف كتحرك حول الوجه، باش تبعد على داك المظهر الهندسي الحاد لي معروف بيه الكاري المستقيم. ولي لاحظناه هو اختيارها للغرة النازلة على الجبين كله في بعض التسريحات. وفي مناسبات مختلفة، اعتمدت الخصلات القصيرة بأسلوب أكثر نعومة، مع فرق جانبي أو خصلات نازلة كتحيط بالوجه. وحتى مع شي تصفيفات بسيطة بحال الشعر فازك، بانت أنيقة، وهادشي كيبين بلي الكاري عندو بزاف ديال الجاذبية في أي لوك.

أساليب مختلفة، نفس الجاذبية

الممثلة اللبنانية الشابة ريان حركة مشات لقصة شعر أقصر من إطلالاتها السابقة، وورات لينا التغيير الجديد ديالها في شتنبر 2026. دابا كتبان بقصة كاري قصيرة كتحيط بالوجه، مع واحد الفوليوم باين في الجناب وخصلات متموجة كتعطي الشعر مظهر أكثر امتلاءً.

أما الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله فقدمات أسلوب أكثر جرأة في الكاري القصير، مع خصلات كتحيط بالوجه وتصفيفات كتجمع بين الشعر المتموج والمظهر الرطب. في تصاورها لي كتنشرهم على انستغرام، كتبان بخصلات فيها حجم طبيعي وتموجات واضحة في الأطراف، وهادشي كيعطي للقصة واحد الطابع حيوي و بعيد على الخطوط المستقيمة الصارمة. الاختيارات ديالها كتبين بلي ممكن تبدل القصة من إطلالة سهرية جريئة لـ"لوك" عفوي أكثر، على حساب طريقة التصفيف.

الممثلة المصرية إيمان العاصي اختارت قصة كاري بطول متوسط قريب من تحت الذقن، مع خصلات بنية رطبة وأطراف متساوية كتعطي الشعر شكل منظم وواضح.

وخا هاد النجمات اختاروا الكاري، كل وحدة فيهم ورات لينا كيفاش تقدر تخلي ليه لمستها الخاصة و"الطابع" ديالها. شنو بان ليكم في هاد "التريند" الجديد؟ واش حتى نتوما كتفكروا تقصوا شعركم كاري؟