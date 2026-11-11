نصيحة "دقة دقة" من فتحي سند لعلي ماهر: خاصك تخدم دبا!

ترفيه

الناقد الرياضي فتحي سند، لي ما عندوش مع اللعب ولا التخربيق، خرج بنصائح ذهبية للمدرب الجديد لمنتخب مصر، الكابتن علي ماهر. من بعد ما شد علي ماهر المقود ديال المنتخب، سند بغا يوصل ليه رسالة واضحة: خاصك تبني على داكشي لي دار حسام حسن، ماشي تجي وتبدا من الصفر بحال يلا مكاين والو.

و ماشي غير هادشي، فتحي سند أكد فمنشور على حسابو ففيسبوك، بلي علي ماهر قدام مسؤولية كبيرة و ماشي وقت تضييع الوقت. يعني خاصو يقرا مزيان التجربة ديال حسام حسن، ويهز الإيجابيات والمكتسبات الفنية والروح لي كانت داخل الفريق، ويضرب على الأخطاء القديمة، خصوصا فكيفاش كيتعامل مع اللعابة ومع الإعلام. يعني خاصو يكون دبلوماسي و حازم فنفس الوقت.

و حيث الكابتن علي ماهر عارف الكرة المصرية مزيان، وعارف اللعابة شكون هما، سند قال بلي معندوش "رفاهية الوقت". يعني ميمكنش يبقى يتأمل ويتفلسف، خاص بصمتو تبان دغيا والمنتخب يتطور بلا ما يتزعزع الاستقرار ديالو. هادشي ماشي ساهل، ولكن لي بغا العسل يصبر لقريص النحل.

الناقد زاد أكد على ضرورة تكون العلاقة مع الإعلام والجماهير والشارع الرياضي مدبرة ومحسوبة. حيت أي كلمة تخرج من فم مدرب المنتخب، راه كلشي كيتصنت ليها وكتحسب عليه. خاص الكلام يدعم الفريق والاستقرار ديالو، ويبعدنا من المشاكل والصراعات لي كنلفو فيها ديما.

فتحي سند ختم كلامو بواحد الخلاصة مهمة: ماشي غير الجانب الفني هو لي غادي ينجح علي ماهر، خاصو شخصية قوية وفكر هادئ وقرارات صائبة. قالها بصراحة: "منتخب مصر أكبر من أي شخص"، والمرحلة الجاية باغا واحد يدبر كلشي، فالملعب و برا الملعب. دابا نشوفو واش الكابتن علي ماهر غادي يشد الطريق الصحيح، ولا غادي يطيح فالفخ ديال 'البدء من الصفر' لي حذر منو سند.