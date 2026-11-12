أمير المصري داخل على خط "180" في رمضان 2027!

ترفيه

الفنان أمير المصري أعلن انضمامه لفريق عمل مسلسل "180"، اللي مقرر يتعرض في موسم دراما رمضان 2027. الخبر جا من بعد ما نشر صورة ليه مع المنتج كريم أبو ذكري على حساباتو في السوشيال ميديا، مباشرة من بعد ما وقع العقد ديال المشاركة ديالو.

أمير المصري غايكون جزء من البطولة ديال هاد المسلسل إلى جانب الفنان عمرو يوسف، ومعاهم كوكبة من النجوم بحال ميرنا نور الدين، وأحمد فهيم، وحنان سليمان، وأحمد الأزعر، وإسلام خالد، وميشيل مساك، وسلوى محمد علي، ولبنى ونس، وعزت زين، ومحمد الدسوقي، ومحمود سراج، إضافة لعدد من ضيوف الشرف. المسلسل فيه 15 حلقة، من تأليف محمد حجاب، إخراج أحمد ماجد المصري، وإنتاج كريم أبو ذكري.

هادشي ماشي كلشي اللي عند أمير المصري، حيت مؤخراً فيلم "القصص" اللي هو من بطولة ديالو، ربح جائزة الجمهور في الدورة السابعة عشرة لمهرجان "Middle East Now" بمدينة فلورنسا الإيطالية. الفيلم فيه نجوم آخرين بحال نيللي كريم، وفاليري باشنر، وأحمد كمال، وصبري فواز، وعمرو عابد، وشريف الدسوقي، وأحمد الأزعر، وخالد منصور، والعمل من إخراج أبو بكر شوقي، وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، وحالياً راه كيتعرض على منصة "شاهد". وزيد على هادشي، الفيلم كان سبق ليه ربح جائزة التانيت الذهبي كأحسن فيلم في الدورة 59 من مهرجان قرطاج السينمائي، وشارك في مسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي من بعد ما تعرض في مهرجان تالين السينمائي الدولي "الليالي السوداء" في إستونيا.

الإنجازات الدولية ديال أمير المصري ما كتوقفش. مهرجان لندن السينمائي الدولي أعلن اختياره رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في دورته السبعين. وفوق هادشي كامل، الموسم الثاني من المسلسل العالمي "The Agency" اللي كايشارك فيه أمير المصري، بدا العرض ديالو حصرياً على منصة "Paramount+"، والعمل كيضم نجوم كبار بحال مايكل فاسبندر وجودي تيرنر سميث وريتشارد جير، بالإضافة لكاثرين ووترستون وهارييت سانسوم هاريس وجون ماجارو. ومازال أمير المصري مستمر في الدراما العالمية بمشاركته في مسلسل مستوحى من رواية "Metropolis" ضمن سلسلة "Berlin Noir" ديال الكاتب فيليب كير، وهذا من إنتاج شركة "Apple TV+"، وكيشارك البطولة فيه مع النجم اللي ربح الأوسكار كولين فيرث، ومعاه ستيفن كامبل مور، وأليكس نوفاك، وجاكوب مكارثي، وأماندا لورانس.

بصراحة، مع هادشي كامل، باين أمير المصري ماشي غير فنان، هاداك راه ماكينة ديال الخدمة! شنو بان ليكوم فهاد الشوفار العامر ديالو؟