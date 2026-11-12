سميرة سعيد طلقات التيزر ديال "ماذا ولو".. والألبوم جاي على جوج مراحل!

ترفيه

الديفا سميرة سعيد رجعات لينا بالجديد! فنانتنا المغربية تستعد لقلبة كبيرة في عالم الموسيقى، حيت كشفت على ألبومها الجديد "ماذا ولو". ماشي غير شي أغنية وصافي، بل ألبوم كامل كيبان من التيزر الأول ديالو اللي دارتلو إطلاق في الحسابات ديالها، وهادشي لي خلى كاع المتابعين متشوقين يعرفو شنو مخبية لينا الديفا هاد المرة.

الألبوم ماغايجيش ضربة وحدة، لا! تقرر أنه يتفرق على جوج مراحل. المرحلة الأولى غاتكون فهاد الأسبوع ديالنا، وغاتكون فيها ثمانية ديال الأغاني. يعني عندنا موعد مع النصف الأول ديال العمل الموسيقي الجديد لهاد الفنانة الكبيرة قريبًا بزاف.

وكيما كتعرفوا سميرة سعيد ما كتخدمش غير مع أي واحد، ديما كاتختار أحسن الأسماء. فهاد الألبوم، كتعاونت مع تيم كبير ديال الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين. في كتابة الكلمات، كاين نادر عبد الله، بهاء الدين محمد، شادي نور، بلال سرور ومحمد قايّات. أما الألحان، فتكلّف بيها عمرو مصطفى، محمود العسيلي، بلال سرور، هاني يعقوب وأحمد طناني. التوزيع الموسيقي كان من نصيب هاني يعقوب، أمير هداية، هاني ربيع وأحمد أمين. وحتى لخدمة ديال الميكساج كانو فيها أسماء بحال أمير محروس، محمد صقر، خالد سند ومفدي مجدي، وفوق هادشي كامل، الإشراف على الماستر النهائي للألبوم غيكون عند أمير محروس. تبارك الله عليها، عرفات باش تختار.

لكن الجديد لي بصح هو الطريقة باش غايتقدم الألبوم. التيزر لي شفناه كان تحت الإخراج ديال نضال هاني. هاد المخرج المبدع هو لي غايشرف على تقديم المشروع كامل بطريقة "Visual Album" (ألبوم بصري). شنو كيعني هادشي؟ يعني كل أغنية غاتنزل بكليب خاص بيها، وكل كليب غاتكون عندو الهوية ديالو والصورة الفنية المميزة ديالو. هاد التجربة ماشي بحال الإصدارات التقليدية، كتعطي للعمل واحد الطابع متكامل ومختلف تمامًا.

واستناوا المزيد، حيت من المنتظر أن سميرة سعيد تزيد تكشف على مواد ترويجية إضافية فالأيام الجاية، وعاد من بعد غاتعلن على الموعد الرسمي لي غايطلق فيه الألبوم كامل. الجمهور كامل متبع وعينيه على الجديد ديالها باش يكتشف الاختيارات الموسيقية اللي غاتجيب لينا هاد المرة.

واش نتوما مستعدين باش تبدلوا البلايليست ديالكم كاملة بهاد الأغاني الجديدة؟