يسرا كترجع لـ «شقو 2» ودير الروينة.. شنو كاين فهاد الجزء الجديد؟

ترفيه

الفنانة المصرية يسرا غتكون حاضرة بقوة فالجزء الثاني من فيلم «شقو»، اللي غيتسمى «شقو 2 – شبنش مراكش»، وهاد الخبر كيعني أنها غترجع للجو ديال الفيلم اللي كانت فيه ضيفة شرف فعيد الفطر 2024.

الشركة المنتجة أكدات الخبر فالإنستغرام ديالها، ونشرات تصويرة ليسرا مع المنتج أحمد السبكي والمخرج كريم السبكي، وموراها أعلنات على البدء فالتحضيرات للتصوير قريبًا. الفيلم اللي غيخرجو كريم السبكي وكتبو وسام صبري، غيجيب معاه نجوم الجزء الأول بحال عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وغتكون معاهم دينا الشربيني وأمينة خليل وعباس أبو الحسن، ومعاهم بزاف ديال الفنانين الآخرين.

نتفكرو باللي يسرا كانت لعبات دور «الدكتورة درية» فالجزء الأول اللي نزل فعيد الفطر 2024، وهاد الشخصية كانت كتدير العمليات الإجرامية اللي كينفذوها بطلا الفيلم.

يسرا عندها بزاف ديال المشاريع هاد المدة. فدجنبر 2026، غينزل ليها فيلم «بنات فاتن» اللي كتشارك فيه مع هدى المفتي وباسم سمرة ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك وبسمة نبيل وحمدي هيكل، واللي كتباتو أمينة مصطفى ومحمد نادر، وهاد الأخير هو اللي كيتكلف بالإخراج ديالو. من غير هادشي، عندها مسلسل جديد سميتو «قلب شمس» اللي غتكون فيه مع المخرج محمد سامي اللي غيلعب فيه حتى هو لأول مرة، وغيكون معاهم درة وإنجي المقدم وسوسن بدر ومحمود قابيل وانتصار.

يسرا هاد الأيام راها مبليا بالخدمة وموقفاهاش، مرة فالسينما ومرة فالتلفزة. بصراحة، تبارك الله عليها على هاد النشاط كامل! واش نتوما مستعدين تشوفوها فهاد الدور الجديد ديال «شقو 2» ولا كيهمكم شي عمل آخر ليها كثر؟