ثلاثة فنانين واعرين كينضموا لمسلسل محمد فراج الجديد لرمضان 2027!

ترفيه

ثلاثة وجوه معروفة غادا تنور مسلسل 'في حتة تانية'، اللي غا يلعب فيه الدور الرئيسي النجم محمد فراج. كنحضروا راسنا نشوفو محمد علي رزق، عابد عناني ومي الغيطي كينضموا للطاقم، وهادشي غا يكون في رمضان 2027، وغا يكون فيه 15 حلقة بس.

التصوير ديال المسلسل غا يبدا فهاد شهر نوفمبر الجاري، والصناع ديالو خدامين دابا على التحضيرات النهائية باش كلشي يمشي مزيان. المسلسل داير على قصة درامية بالإيقاع السريع، الأحداث ديالو غادا وتصاعدية يعني ما كاينش الملل. محمد فراج غا يجسد شخصية شاب عندو مطعم في شي حومة شعبية،

العمل من تأليف محمد رجاء، والإخراج ديال ماندو العدل، والإنتاج تكلفات به شركة العدل جروب ديال المنتج جمال العدل. وكاينين ممثلين آخرين مشاركين في البطولة منهم أحمد مجدي، صابرين وسماح أنور. وباقي كيتعاقدوا مع فنانين آخرين باش يكملوا قائمة النجوم قبل ما يبدا التصوير بصح. واش هاد التشكيلة غا تضرب ولا غير غا دوز؟