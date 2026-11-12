الفراولة ديال ليلى مراكشي: من كان للقاهرة وغادية حتى للأوسكار!

ترفيه

فيلم الفراولة هو العمل الجديد للمخرجة المغربية ليلى مراكشي . الفيلم غيتعرض يوم الأحد القادم في المسابقة الدولية ديال الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ماشي أول مرة هاد الفيلم كيدير الضجة، راه قبل كان عُرض في قسم نظرة ما بمهرجان كان 2026، وزيد عليها تختار باش يمثل المغرب في سباق الأوسكار لأحسن فيلم دولي لعام 2027. يعني الصراحة داير خدمة ديال بصح.

الفيلم كيدوي على واحد الموضوع مهم بزاف وكيعيشوه بزاف دالعيالات المغربيات: المعاناة ديال الظروف القاسية والاستغلال اللي كيتعرضو ليه ملي كيسافرو باش يخدمو في جني الفراولة بإسبانيا. وكيورّي لينا كيفاش التضامن ديالهم وكتافهم كيولّي هو السلاح باش يدافعو على حقوقهم وكرامتهم. موضوع قاصح بصح، ولكن مهم يتشاف.

ليلى مراكشي ماشي أول مرة كتحضر لمهرجان القاهرة، راه في عام 2015 كانت عضوة في لجنة التحكيم ديال المسابقة الدولية في الدورة الـ37. هاديك الدورة اللي احتفلو فيها بذكرى النجم الكبير اللي مشا علينا، عمر الشريف، اللي كان بطل في واحد من أفلامها القدام "روك القصبة". دابا رجعات للقاهرة ولكن بهاد المرة كتنافس بفيلم الفراولة في المسابقة الدولية.