إيناس عز الدين غادا تكرم في حفل «جوائز الأفضل عربياً»!

ترفيه

الأنظار كلها غاتكون موجهة نهار أربعة في ديسمبر الجاي لفعاليات الدورة الرابعة ديال حفل «جوائز الأفضل عربياً». إدارة المهرجان أعلنات باللي غاتكرم الفنانة إيناس عز الدين، وهادشي باش يتوجو الرحلة الفنية الملهمة ديالها اللي قدمات فيها بزاف ديال البصمات المتميزة في الدراما والسينما والمسرح.

هاد التكريم جاء استحقاقًا للأعمال المتنوعة ديالها اللي تعلق بيها الجمهور العربي، وخلات بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية، بمشاركاتها في مسلسلات بحال: «الحقيقة والسراب»، «العار»، «آدم»، «خطوط حمراء»، و«سلسال الدم»، ووصولاً لـ«أفراح إبليس» و«الكيف» و«زواج بالإكراه».

أما في الشاشة الكبيرة، إيناس كان عندها حضور سينمائي قوي في أفلام منها «جمهورية إمبابة» و«وش سجون». وعلى خشبة المسرح، المشاركة ديالها لمدة خمس سنين في مسرحية «بودي جارد» مع الزعيم عادل إمام كانت من أهم المحطات المفصلية في البداية الفنية ديالها.

المخرج محمد كرم، اللي هو رئيس الجمعية العربية الدولية للإعلام والسينما (اللي منظمة الحفل)، قال باللي هاد الدورة المرتقبة غاتكون موسم استثنائي كايحتفل بربع قرن من الإبداع العربي. وزاد كرم باللي المهرجان كايحرص على تكريم الناس الكبار اللي غناو الذاكرة الفنية، ووضح باللي الحفل غايعرف حضور كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة من جميع أنحاء الوطن العربي.

وإيناس عز الدين مازال كاتألق، حيث كاتشارك حاليًا في آخر أعمالها الدرامية اللي هو مسلسل «أفراح إبليس 3»، ومعاها نخبة من النجوم الكبار بحال جمال سليمان، صابرين، وكمال أبورية. المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين، والمستشار الإعلامي لإيناس عز الدين هو عصام ميلاد نصرالله. باينة بلي إيناس مازال عندها بزاف ماتقدم، وشكون فينا ماكيبغيش يشوف نجومنا كيتكرموا؟