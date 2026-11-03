قوت المغازي: "أخدت أحسن حد فالدنيا"… والفرحة باينة!

ترفيه

الإعلامية اللي ضوينا عليها، قوت المغازي، خرجت بتصريحات كلها حب وسعادة على الزواج ديالها من الفنان نادر أبو الليف. قالت لينا بلي هي راضية وفرحانة بزاف بهاد الارتباط الجديد، ووصفت راجلها بلي هو "أحسن اختيار" دارتو فحياتها. اللي سمع الهضرة ديالها غادي يحس بصدق المشاعر والتقدير اللي كتحملهم لزوجها.

فأول تصريح ليها من بعد الزواج، قوت المغازي ما خباتش السعادة ديالها بهاد الخطوة الكبيرة. قالت: "أخدت أحسن حد في الدنيا"، وهي عبارة تعكس اعتزازها بزوجها وسعادتها بحياتهما الزوجية.

ما وقفتش الهضرة غير على السعادة الشخصية. بل زادت كتشكر الموهبة ديال أبو الليف الفنية اللي كتميزو. أكدت أن راجلها عندو واحد الصوت اللي ما كيتشابه مع حتى شي واحد، وراه ماشي غير صوت وصافي، بل عندو واحد البصمة الخاصة ديالو اللي قدر بيها يسرق قلوب الجماهير. هادشي هو اللي خلاه يحصل على شعبية كبيرة ومحبة بزاف من عند المحبين ديالو اللي كيتبعوه ومتبعين أعمالو الفنية.

قوت المغازي بقات كتسرد فالمدح لراجلها، وكتعبر على شحال هي فخورة بالمسيرة الفنية ديالو والموهبة ديالو اللي بوحدها. قالت بلي أبو الليف ماشي فنان عادي، بل عندو شخصية فنية متفردة، وصوتو فيه واحد الطابع خاص كيميزو على أي مطرب آخر فالساحة الفنية. وكتأكد بلي هاد الشعبية اللي كيتمتع بيها أبو الليف راه كتبين شحال الجمهور كيبغي الفن ديالو وأغانيه، وشحال هو ناجح فكل عمل فني كيقدمو بكل إبداع.

نادر أبو الليف كان قد أعلن زواجه مؤخراً عبر صفحته على فيسبوك، وكتب أنه تم عقد قرانه على قوت المغازي، ووصفها بأنها "ست الحسن والجمال المخلصة الأصيلة بنت الناس المحترمة".