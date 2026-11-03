فرح الفاسي: مشاريع جديدة وفيلم مع قطر!

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فرح الفاسي، الوجه اللي كنولفوه في الشاشة، كاتوجد لينا مفاجآت بزاف! عندها مشاريع فنية جديدة مخلطة بين الكوميديا والدراما، ما بين التلفزة والسينما، وحتى الإنتاج عندها فيه يد. هادشي كلو باش تعزز التعاون الفني خصوصاً مع دولة قطر.

أول حاجة غنشوفوها فيها، هو مسلسل كوميدي سميتو «كيلوميطر 7» من إخراج علي مجبود. هاد المسلسل كيتسنى يتعرض في دوزيم، وفرح قالت بلي الدور ديالها فيه مختلف تماماً على داكشي اللي دارت من قبل. نتمنى يكون ضحك وناشط كيفما قالت لينا!

وفي السينما، فرح غاتشارك في فيلم «إلا موي» للمخرج محسن البصري، اللي غيتعرض في مراكش. قالت على الشخصية ديالها أنها مميزة وأحداثها كتشبه بزاف لشي تفاصيل من حياتها الشخصية. يعني غيكون داكشي بصح ماشي غير تمثيل!

أما الخبر لي كيشد الانتباه بزاف، هو مشاركتها كبطلة في الفيلم السينمائي «حياة عادية جدا». وهذا ماشي غير تمثيل، حيت فرح غاتدخل تجربة الإنتاج للمرة الثالثة، من بعد ما سبق ليها أنتجت فيلم «لا مورا» لمحمد إسماعيل. ولكن هاد المرة كاين فرق كبير!

الفيلم «حياة عادية جدا» شراكة سينمائية مغربية-قطرية، وهذا هو اللي مخليه مميز. فرح ماكتهضرش غير على فيلم جديد وصافي، كتشوف فيه فرصة باش تأسس تعاون سينمائي بين المغرب وقطر. وهي بنفسها اعتبرت هاد العمل أول شراكة من نوعها في تاريخ السينما القطرية. باينة فيها تحدات بزاف باش تنجح هاد المغامرة!

فرح الفاسي ما نساتش تشكر شركائها في هاد المشروع: السيناريست بشرى ملاك ورجل الأعمال أمين مغري. أكدت بلي الخدمة الجماعية هي اللي خلات هاد الفيلم يخرج للوجود. الأجواء ديال التصوير في المغرب وقطر كانت "رائعة" كيفما وصفتها، وهذا كيبين بلي التجربة كانت زوينة بزاف ليها.

هي فرحانة بزاف بهاد التجربة اللي كتعتبرها تجربة سينمائية كبيرة، خصوصاً أن فيها كفاءات مغربية بزاف. وأهم حاجة عندها هي أن هاد الكفاءات المغربية غاتقدر تنقل الخبرة ديالها لسوق السينما القطرية اللي باقا في البدايات ديالها. بصراحة، ضربة معلم باش نوريوا للعالم آش عندنا!