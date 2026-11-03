فرح الديباني جايبالنا داليدا من أول وجديد!

ترفيه

يا سلام! السوبرانو المصرية فرح الديباني عندها خبر غادي يفرح بزاف د الناس: غادي تقدم السيرة الذاتية ديال النجمة العالمية الراحلة داليدا في عمل مسرحي غنائي.

فرح قالت في برنامج «ضيفي» مع الإعلامي معتز الدمرداش بلي تجسيد شخصية داليدا كان حلم عندها من الصغر، حيت كانت مرتبطة بزاف بأغانيها والموسيقى ديالها. وكشفت بلي كبرات كتسمع موسيقى داليدا، وباها كان ديما كيلفت انتباهها للتشابه بين طبقة صوتها وصوت داليدا وتوقع ليها تجسد شخصيتها في شي عمل فني.

الفكرة بدات من عند فرح

فرح الديباني هي اللي كانت صاحبة فكرة المشروع من الأساس. بدات من سنوات كتكتب أفكار وتصورات كيفاش ممكن تشوف قصة حياة داليدا فوق خشبة المسرح. قبل نحو أربع سنوات، تواصلت مع المخرج خيري بشارة وعرضت عليه الفكرة، وهو عجباتو وعاود رجع ليها بسيناريو مكتوب. هاكا تحولت الفكرة لمشروع فني متكامل وراهي دابا كتوجد باش تقدمو للجمهور.

موسيقى داليدا بطعم آخر

المسرحية غادي يخرجها خيري بشارة، واللحون غادي يتكلف بيها الملحن الفرنسي أندريه مانوكيان. ماشي أي لحون، راه غادي يجيب رؤية موسيقية مختلفة لأغاني داليدا اللي غادي تخلي الجمهور يكتشف جانب جديد من موسيقاها.

فرح أكدات بلي المعالجة الموسيقية اللي فالعرض غادي تعطي أغاني داليدا طابع مختلف تمامًا على اللي كنا كنعرفو. وحتى فالحفلات ديالها، كانت كتقدم أغاني داليدا بالعربية والأجنبية، حتى الأقل شهرة منها.

واش مستعدين باش تشوفو داليدا كترجع للحياة بصوت فرح الديباني؟ ياكما غادي تبهرنا شي حاجة ما كناش متوقعينها؟