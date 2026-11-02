بوسي شعلات "الجو" فـ"The Best Awards": تكريم وأغنية "وننسى اللي كان" اللي كلشي حفظها!

ترفيه

الفنانة بوسي كانت طايرة بالفرحة وبانت عليها السعادة الكبيرة من بعد ما تكرمات فـالحفل الضخم ديال "The Best Awards" فـالقاهرة. هاد التكريم لي جاها على الأغنية القنبلة ديال مسلسل "وننسى اللي كان"، أكدات بوسي أنه عندو أهمية استثنائية بالنسبة لمسيرتها الفنية.

فتصريحات إعلامية على هامش المهرجان، عبرات بوسي على فرحتها الكبيرة بوصول الأغنية لقلوب المتابعين ونيلها استحسان الجمهور، وقالت أن أكثر حاجة فرحاتها هي التفاعل الكبير ديال محبيها. محبوها صنعو فيديوهات متنوعة وشاركوها فمنصات التواصل الاجتماعي باستخدام كلمات ونغمات الأغنية. هاد التشييش ديال الجمهور هو لي كيزيد الفنان حلاوة.

هاد النوع ديال التفاعل لي جا من الجمهور، لي كيدير فيديوهات متنوعة وكيشاركها فالمنصات الاجتماعية باستخدام كلمات ونغمات الأغنية، ماشي ساهل باش يوقع. هادشي كيبين بلي بوسي باقي عندها بلاصتها ومحبة كبيرة من عند ناسها. تستاهل التكريم وأكثر!