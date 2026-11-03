كريم فهمي كيتحدى راسو فـ«اعتراف»: ممثل وكاتب فخدمة وحدة!

ترفيه

صافي، الفنان كريم فهمي قرر يدخل سوق رمضان 2027 بقوة، وجايب لينا الجديد لي ما كنتسناوهش. الأخبار وصلات بلي غادي يرجع للمنافسة الدرامية بمسلسل سميتو «اعتراف»، لكن المفاجأة هي أنه ماغاديش يكون غير بطل ديالو، لا! غادي يكون هو الكاتب ديال القصة كاملة.

هادي تجربة فنية مختلفة بزاف لكريم فهمي، كيجمع فيها بين موهبتو فالتمثيل وشغفو الكبير بالكتابة. يعني غادي نشوفوه قدام الكاميرا، وفنفس الوقت هو اللي كان وراها كيكتب كلشي. خطوة جريئة الصراحة فمسيرتو الفنية.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة عن أسماء الفنانين المشاركين في البطولة، وطبيعة الشخصيات والخطوط الدرامية التي تدور حولها الأحداث.

دابا راه التحضيرات الأولية للعمل كاينا، باش يبداو التصوير قريب ويلحقو على موسم دراما رمضان 2027. كلشي كيتسنى يعرف التفاصيل الكاملة لهاد المغامرة الجديدة ديال كريم فهمي بمسلسل «اعتراف». واش غادي يكون هاد العام عند حسن الظن؟