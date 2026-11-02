أحمد داود كيبدا التصوير ديال "ونس" هاد الثلاثاء!

ترفيه

أحمد داود غادي يبدا يصور أولى المشاهد ديال المسلسل الجديد ديالو "ونس" يوم الثلاثاء المقبل. والشركة المنتجة مازالت كتواصل الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل قبل الإعلان عن بدء التصوير.

داود دابا غارق فالتحضيرات لهاد المسلسل اللي كتبو محمود حمدان والمخرج ديالو هو الباتروس. ولي بغا يعرف شنو كيتخبى ف هاد العمل، راه الأجواء ديالو غتكون اجتماعية وتشويقية.

باش نفكروكم، آخر عمل شفناه فيه ف رمضان اللي فات كان مسلسل "بابا وماما جيران" لي كتباتو ولاء الشريف وأخرجه محمود كريم. كانت قصة ديال حرب باردة بين هشام الصيدلي اللي باغي الاستقرار ونورا اللي كتقلب على حلم الغناء ديالها، وكلشي كان ف شقق متقابلين. أما ف السينما، آخر حاجة دارها كانت فيلم "الكراش" اللي كان كيهضر على محاسب خجول سميتو عمر، وكيعيش مع خالو فؤاد، الرجل العازب اللي عايش حياة منطلقة.

واش "ونس" غيكون هو الكراكاج ديال أحمد داود فهاد العام؟ كنتمناو يكون قد التوقعات ويخلينا لصقين فالتلفزة.