«خلي بالك من نفسك» ديال السقا وياسمين جاي لـ «يانجو بلاي»!

ترفيه

الناس اللي مازال ما تفرجاتش في فيلم «خلي بالك من نفسك» ديال أحمد السقا وياسمين عبدالعزيز، ولا اللي بغاو يعاودو ليه، عندكم فرصة ذهبية! منصة «يانجو بلاي» أعلنات بلي الفيلم غادي يتلاح عندها نهار 5 نوفمبر المقبل، يعني قريب بزاف.

الفيلم كان دار حرايق في السينما المصرية فـ يوليو اللي فات، وجمع أكثر من 80 مليون جنيه، يعني ماشي لعب. باين الفيلم ضرب بقوة عند الجمهور، . دابا جا وقته فالديجيتال.

القصة كتبان مشوقة بالجهد: السقا كيلعب دور علاء البردويلي، إعلامي كيخاف من الارتباط وكيتهرب من العلاقات، وكيتلاقى مع فريدة الشندويلي، اللي كاتلعبها ياسمين عبدالعزيز. المشكل هو أن هاد فريدة ماشي بنت الناس اللي كتبان بيها، وكيطلع السر ديالها أنها خدامة مع شبكة ديال تجارة السلاح. شوف على مواقف غادي تكون!

الفيلم فيه خليط ديال الأكشن والكوميديا والتشويق، ومع السقا وياسمين، وباين غتكون شي حاجة طوب. وراه معاهم حتى لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، وزيد عليهم ضيوف الشرف. يعني كاست واعر ومتنوع.

شكون مستعد يشعل التلفاز ويتفرج فيه في الدار بلا زحام السينما؟