محمد علي رزق كيقلب على "علاء": واش هو ضحية ولا "نطع" بصح؟

ترفيه

محمد علي رزق لفت الأنظار بزاف في مسلسل "جريمة في الزمالك"، اللي هو الجزء الجديد من سلسلة "القصة الكاملة". الدور ديالو كان كشاب مدمن سميتو "علاء"، وبسبب الأداء ديالو القوي، الناس بغات تعرف شنو كاين من مور الكواليس.

رزق، في واحد المداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، قال بلي أي دور كيلعبو خاصو يحبو باش يتقمصو مزيان. وزاد قال إنه حب شخصية "علاء" وشافها كضحية ديال المجتمع والظروف. ولكن، بعيدا على الدراما وواقع الشخصية، رزق عندو رأي آخر تماما: "علاء" مذنب في حق راسو قبل ما يكون مذنب في حق أختو. وصفو بأنه أناني وما بغاش يتعب ولا يخدم، غير باغي ياخد الفلوس من أختو.

وزاد وقال إن هاد النموذج، للأسف، موجود فالمجتمع، وهو الراجل اللي كيستحل رزق أختو وهو قاعد فالدار ياخد الفلوس ويشرب بيها المخدرات. وقال إن أصعب المشاهد كانت مشاهد المخزن، وكانت مرهقة جسديا ونفسيا وفي التمثيل.

على حساب شخصية "نادية" اللي لعبتها صبا مبارك في نفس المسلسل، رزق قال إن صبا كانت ذكية فاش قدمات الشخصية، حيت بينات فيها الضعف والطيبة، وهادشي خلى الجمهور يقدر يتعاطف معاها. لكن في الأخير، حتى هي مذنبة.

أما بخصوص رمضان 2027، محمد علي رزق غادي يكون حاضر في مسلسل "سلطان الديب" مع صديقو وأخوه أحمد العوضي. قال باللي هما صحاب ديال بصح وخدمو بزاف د المرات من قبل في "المزاج" و"الحصان الأسود" و"هروب اضطراري" و"كلبش 3"، وهو فرحان بزاف حيت رجعو يخدمو بجوج. ياكما غادي نشوفوهم في شي دويتو آخر هاد المرة؟