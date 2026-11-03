لطيفة: ألبومي الجديد "شبهي بالمللي" كيعكس تفاصيل حياتي الشخصية

ترفيه

لطيفة، الفنانة اللي معروفة بشغفها بالحياة والتفاؤل ديالها حتى في أصعب الظروف، عترفات بأن ألبومها الغنائي الجديد "شبهي بالمللي" عامر بتفاصيل من حياتها الشخصية، وبالأخص الأغنية اللي حملات نفس العنوان واختارته كاسم للألبوم. في هاد الحوار، كتكشف لطيفة بزاف ديال الأسرار وكواليس هاد العمل الفني الجديد، وكتوضح الرسالة اللي بغات توصلها للجمهور من خلاله.

"شبهي بالمللي": رسالة شخصية وإحساس طاغي

لطيفة قالت باللي أول مرة سمعات أغنية "شبهي بالمللي" حست بيها قريبة منها بزاف وكتهضر عليها، حيت الكلمات ديالها كلها إحساس وكتعبر على الحب والامتنان والفرح بالحياة، وهادشي كيعكس الواقع ديالها. اختارت هاد العنوان للألبوم حيت كيوصل الرسالة اللي بغات توجهها للجمهور: أي واحد غيسمع الألبوم غيشوف فيه جزء كبير من لطيفة اللي كيعرفها، وفي نفس الوقت غيكتشف جوانب جديدة فيها. هي بطبعها كتبغي الحياة والناس والحب اللي داير بيها، وكتشوف أن الإنسان خاصو يكون سند للي كيبغيهم ويشجعهم ويشوف فيهم الجمال، وهادشي كيتماشى مع الطاقة الإيجابية اللي كتميزها حتى في أصعب الظروف، حيت دائماً كتقلب على الأمل والجمال اللي كيخليها تكمل. هي كتحب الأغاني اللي فيها إحساس واضح، ولكن في نفس الوقت كتضمن موسيقى جديدة ومختلفة.

أسرار الاستوديو وموازنة الأجيال

لطيفة كتعيش أغلب وقتها في الاستوديو، وكتأكد أن الموسيقى ماشي غير مهنة بالنسبة ليها، بل هي عشقها وشغفها وسر وجودها في الحياة. هادشي كيخليها تقضي شهور وهي كتسمع الأغاني وكتختار بيناتها وكتبدل فيها، حيت هي كتبحث على الأغنية اللي كتحس بيها لطيفة بالضبط. كاين فرق كبير عندها بين الأغنية الجميلة والأغنية اللي كتناسب الفنان. وكتزيد باللي كترفض تقدم أغنية غير حيت ساهلة أو النجاح ديالها مضمون، بل خاصها تغنيها بإحساس باش تحس باللي غتزيد ليها شي حاجة للفن ديالها. هاد الإحساس هو المعيار الأساسي اللي كيخليها تقبل الأغنية أو ترفضها، حتى لو كانت كتبغيها بزاف ولكن ماتحساتش بيها في المكان الصحيح وسط باقي الأغاني، وممكن تأجلها لألبوم آخر.

بالنسبة للتعاون، لطيفة كتحرص على تخدم مع أجيال مختلفة من الشعراء والملحنين، حيت كل جيل عندو الأفكار ديالو والإيقاع واللغة الخاصة بيه. هي ماباغاتش تسد على راسها باب التجديد بدعوى عندها تاريخ عريق، بالعكس، الفنان خاصو يبقى يتعلم ويسمع كل جديد باش يطور الأداء ديالو. في ألبوم "شبهي بالمللي" بالذات، تعاونات مع أسماء كبيرة، وفي نفس الوقت مع أشخاص عندهم أفكار جديدة باش تحافظ على التوازن بين الخبرة والتجديد. وبالنسبة لطريقة الطرح، اختارت لطيفة حل وسط، حيث بدات كطرح الأغاني تباعاً توصل للألبوم الكامل، حيت طبيعة الاستماع تبدلات بزاف. في الماضي كان الجمهور كيسمع الألبوم كامل دقة وحدة، أما دابا كيفضل يعيش الإحساس مع كل أغنية على خاطرها، ولكن هي مازالت مصممة على أن "شبهي بالمللي" يبقى ألبوم كامل فيه 13 أغنية.

المقارنة مع الذات وأخطار الترند

لطيفة كتعترف باللي النجاح كيزيد من المسؤولية، ولكن مابغاتش تحط راسها تحت ضغط المقارنة. ألبوم قلبي ارتاح كان عندو ظروفو وفكرتو وحقق نجاح كبير، ولكن الألبوم الجديد مختلف تماماً. هي كترفض أنها دير نسخة ثانية منو باش ماتكررش راسها، حيت التكرار هو أكبر حاجة كتخاف منها في الفن. على هاد الأساس، كتشوف باللي المنافسة الشريفة هي اللي كتدفع الفنان باش يقدم أفضل ما عندو، وكتؤكد أنها كتنافس راسها هي، دائماً كتسول واش تقدر تقدم أحسن من داكشي اللي قدمات من قبل، وهادي هي المنافسة الحقيقية بالنسبة ليها، بعيداً عن مقارنة نفسها بزملائها حيت عندها جمهورها ورؤيتها الفنية الخاصة.

فيما يخص الترند والسوشيال ميديا، لطيفة كتفرح بزاف بتفاعل الجمهور مع الأغاني ديالها وكتبع آراءهم باستمرار، ولكن مكاتاخدش قرار طرح أغنية أو عدم طرحها على قبل الترند! واخا كتعرف اللون الغنائي اللي كيبغيه الناس بصوتها وكيلامس قلوبهم، القرار الأخير كيبقى ليها. هي كتشوف السوشيال ميديا مهمة حيت قربات المسافة بين الفنان والجمهور، وهي بطبعها كتبغي تتواصل معاهم، ولكن خاص الفن ماشي الترند هو اللي يقودو ويسيطر على خيارات الفنان.

هوية الفنان في عالم متغير

مع التغيرات الجذرية اللي وقعات في ذوق الجمهور وطريقة الاستماع للموسيقى عالمياً، لطيفة مكاتامنش باللي الفنان خاصو يبدل "الجلدة ديالو" كل نهار باش يرضي الجمهور. هي كتشوف أن الفنان خاصو يواكب التطورات ديال العصر، يتعلم، يجرب، ويسمع جميع أنواع الموسيقى العالمية، ولكن الشرط الأساسي هو يحافظ على الهوية الفنية ديالو اللي كتميزو على باقي الفنانين. وبالنسبة لألبوم "شبهي بالمللي"، هي كتشوفو مرحلة مختلفة ولكن هو امتداد لتجارب وأفكار وخبرات جمعاتها لطيفة على مدى عشرين أو ثلاثين عاماً، ومن الطبيعي أن كل ألبوم جديد يشهد تطوراً، وبالتالي فهو امتداد لمسيرتها ولكن كيتضمن حوايج جديدة اللي كتمنى الجمهور يكتشفها ويستمتع بيها.

من الصعيب على لطيفة تسمي أغنية وحدة هي المفضلة عندها في الألبوم، حيت كل أغنية عندها قصة خاصة بيها. ولكن كاين أغاني حست بيها لمسات شي جانب خاص فيها من أول مرة سمعاتها، وأخرى عجباتها الفكرة المميزة ديالها. هي مابغاتش تقول للجمهور هادي هي أحسن أغنية، حيت تقدر تكون عادية بالنسبة ليها ولكن الجمهور يبغيها ويعتابرها هي الأقرب ليه، وفي النهاية، الجمهور هو الشريك الأساسي في نجاح أي أغنية.

واش حتى نتوما كتحسوا باللي "شبهي بالمللي" كيشبه لطيفة اللي كتعرفوها وكيعكس روحها الفنية؟