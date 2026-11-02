الديفا سميرة سعيد زاهية فرحانة: ولدها تزوج وألبوم جديد جاي فالطريق!

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الديفا سميرة سعيد، ما كاينش لي ما سمعش بيها! هاد الأيام كانت كلها فرح وسرور عندها، حيت احتفلت بزفاف ولدها شادي النابلسي على الشابة سهيلة، والعرس كان فالرباط العاصمة، وسط جو عائلي دافي جمع الأهل والأصحاب.

وبمناسبة الفرحة الكبيرة، سميرة سعيد بغات تزيد تكبر الميمة ديالها، ودارت لولدها إهداء خاص: أغنية بعنوان «وليدي». هاد الأغنية اللي كلها مشاعر أمومة وحب، من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب. بصراحة، لفتة واعرة منها وباينة فيها شحال كتبغي ولدها.

من جهة أخرى، سميرة ما كتوقفش عند الحدود! الديفا كتوجد دابا باش تطلق ألبوم غنائي جديد فيه 14 أغنية متنوعة، وجات هاد الخطوة بعد سنتين ديال التحضير. الألبوم غادي يتوزع على جوج مراحل، المرحلة الأولى غتكون فالأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، والثانية مازال ما تحدد ليها الوقت.

لي عجيب فالألبوم هو أنه من إنتاج سميرة سعيد راسها، وهي اللي سمعات ما بين 30 و 40 أغنية قبل ما تختار 14 أغنية للنسخة النهائية. توقيت الإصدار ماشي بالصدفة، حيت تختار باش يتزامن مع الذكرى ديال ألبومها الشهير «عايزة أعيش» اللي خرج قبل 11 عامًا، وكان فيه أغاني بحال «هوا هوا» و«ما حصلش حاجة»، يعني بغات ترجع لينا أجواء داك الوقت الذهبي.

الألبوم الجديد غادي يكون كوكتيل ديال الموسيقى، فيه المقسوم والدراما والرومانسية، مع أفكار موسيقية جديدة. أغلب الأغاني غادي تكون بالهجة المصرية، ولكن كاين مفاجأة: أغنية مغربية فالجزء الأول، ويمكن تكون أغنية مغربية أخرى فالجزء الثاني! أما الكواليس ففيها فريق كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم شادي نور، بلال سرور، هاني يعقوب، وأمير محروس اللي تكلف بالماستر والميكس.

الجديد اللي باين أن سميرة سعيد غادة لشي حاجة مورا الموسيقى، حيت الألبوم غادي يكون "الألبوم البصري Visual Album"، وهاد الفكرة جات تحت إشراف المخرج ومدير أعمالها، نضال هاني. يعني كل أغنية غتكون عندها هوية بصرية خاصة بيها، وماشي غير جلسة تصوير وحدة. دابا تسجلات خمسة كليبات كاملة، وباقي الأغاني غتكون بفيديوهات بصرية فيها صور وحركة ومؤثرات. صراحة، فكرة كتعجبنا بزاف!

سميرة سعيد ما زالت شاعلة وماتفكرش تحبس! واش بصح الألبوم الجديد غايرجع لينا سميرة ديال زمان؟