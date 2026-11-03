واش آيدا القصي تزوجات... والعريس فحال شي مهمة سرية؟

ترفيه

مؤخراً، الفنانة آيدا القصي احتفلت بزفافها ف الرياض وشاركت مع متابعيها على إنستغرام بزاف ديال التصاور من العرس. الصراحة الصور كانت زوينة بزاف، ولكن لي حيرنا كاملين هو أن هوية العريس بقات مخفية تمامًا. واش هو بروتوكول ولا سيكريت ديفانس؟ ما عرفناش!

آيدا القصي علقات على التصاور بفرحة باينة: “متحمسة بزاف باش نشارك هاد التصاور أخيراً إلى ما لا نهاية وما بعدها يا حبيبي”. وبيناتنا، هاد “يا حبيبي” خلاتنا نتشوقو كتر شكون هو هاد السيد المحظوظ لي خذاها.

من جهة أخرى، مجموعة كبيرة من نجوم الفن تفاعلوا مع الخبر وهنأوها. أختها عائشة كاي كتبات ليها: “أجمل عروس، كل الفرح والصحة والرزق والحب بإذن الله”. وحتى إلهام علي ولبنى عبدالعزيز وسارة طيبة هنأوها بحرارة.

إبراهيم الحجاج وخيرية أبو لبن هنأوها هما أيضاً. وميلا الزهراني، آلاء السالم، طرفة الشريف، وأميرة الشريف كلهم شاركوا الفرحة بتهاني حارة للعروس.

بالنسبة لأعمال آيدا الفنية، آخر عمل سينمائي شاركت فيه كان فيلم “المهايطية” لي دارت أحداثه ف الرياض على عائلة غنية كتفقد ثروتها ولكن كتكمل ف التظاهر بالجاه. وحتى مسلسل “يوميات رجل عانس” الكوميدي لي شاركت فيه كان من أعمالها الأخيرة.

بصراحة، الزواج فرحة كبيرة، ولكن هاد السرية التامة على هوية العريس خلاتنا كلنا كنخممو: شكون هاد السيد لي قلبو ربح جائزة آيدا القصي الكبرى؟