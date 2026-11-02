طاليس يخلي بلاصتو فـ"ستاند أب".. وعادل أبا تراب هو البديل!

ترفيه

الموسم الحادي عشر من برنامج اكتشاف المواهب الكوميدية "ستاند أب" اللي كيتعرض فـ"القناة الأولى" غادي يشوف تغيير كبير فاللجنة ديالو. الممثل الكوميدي عبد العالي لمهر، اللي كلشي كيعرفو بـ"طاليس"، قرر ينسحب من لجنة التحكيم. السبب هو التزامات فنية حالت دون مواصلته المشاركة فالبرنامج.

لكن ما كاينش فراغ! تم الاختيار على الممثل عادل أبا تراب باش يعوض "طاليس" فبلاصتو. "أبا تراب" غادي ينضم للجنة التحكيم اللي فيها أصلا الممثلة فدوى الطالب و الكوميدي محمد باسو. هاد التوليفة الجديدة هي اللي غادا ترافق المواهب الكوميدية اللي مشاركة فهاد الموسم.

شنو السبب الحقيقي وراء هاد الانسحاب؟ "طاليس" مرتبط بتصوير مسلسل رمضاني سميتو "العرس الممنوع". هاد المسلسل غادي يتشاف فـ"القناة الأولى" خلال الموسم الرمضاني اللي جاي. يعني "طاليس" دابا مشغول بتصوير هاد العمل.

برنامج "ستاند أب" معروف باللي هو واحد من البرامج اللي كتعول عليها "القناة الأولى" باش تكتشف وجوه جديدة فالميدان الكوميدي، وكتعطيهم فرصة باش يبينو آش عندهم فالجعبة قدام الجمهور الواسع. والهدف منو هو إبراز القدرات الكوميدية للمشاركين، و هادشي كيكون عن طريق عروض فكاهية و منافسة قوية تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة.

دابا السؤال اللي كيطرح راسو هو: واش "أبا تراب" غادي يقدر يعمر بلاصة "طاليس"؟ ولا غادة تكون ليه بصمة خاصة بيه تزيد للبرنامج؟ وشنو رأيكم نتوما فهاد التغيير؟