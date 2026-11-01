إيمان الباني ومراد يلدريم: عيد ميلاد كلو حب ورومانسية!

ترفيه

احتفلت عارضة الأزياء المغربية إيمان الباني بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها على حساباتها الرسمية صور من هاد المناسبة اللي كانت كولها هدوء وأناقة رفقة زوجها، الممثل التركي مراد يلدريم. الصراحة، الصور كانت عفوية بزاف وكتبين شحال كاين حب وتناغم وألفة بيناتهم، لدرجة أن اللي شافهم غادي يقول هادو هما "Couple Goals" اللي كلشي كيحلم بيهم!

سي مراد، ما خلاّش هاد الفرصة تفوت ليه بلا ما يعبّر على حبه الكبير لمراتو. وثّق المناسبة بكلمات دافئة كتوصل للقلب، معبرا عن تقديره للمحطات والذكريات المشتركة والذكريات المشتركة اللي جامعهم.

وبطبيعة الحال، إيمان تلقت بزاف ديال رسائل التهنئة والتعليقات من الجمهور الوفي اللي كيتبعها في كل خطوة. كلهم كانوا أمنيات بالنجاح والاستقرار فخطواتها المقبلة. ملي كنشوفو بحال هاد الرومانسية الكلاس والأناقة، كنعرفو أن الحب الحقيقي باقي موجود. دابا شكون فينا ما بغاش يدير بحالهم؟