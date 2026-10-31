جوري بكر و"تايگر لوك": واش مازال كيعجب ولا صافي ديمودا؟

ترفيه

الفنانة جوري بكر خرجات لينا هاد المرة بتصويرة جديدة على إنستغرام، الصورة بانت فيها جوري بفستان طويل، بنقشة النمر. الفستان كان بحمالات رقاق بزاف، والقصة ديالو أنيقة ومواتية ليها، لي زادت كملات جمالية الإطلالة.

جوري ما نساتش الإكسسوارات. اختارت شي حاجة باينة وواضحة، لي زادت لمسة قوية للوك ديالها. وزيد على هادشي، التصويرة ماشي فأي بلاصة، لا! صورتها وهي جالسة على كرسي ديال الخيزران، فواحد المكان لي كيبان هادئ وراقي. يعني ماشي غير اللبس، حتى الخلفية مختارة بعناية باش اللقطة تكون بيرفكت.

بصراحة، اللوك ديال النمر هو تحدي كبير، هاد الإطلالة قدرات تجمع بين الجرأة والأناقة ف نفس الوقت، وهادشي لي خلاها تخطف الأنظار. واش نتوما مع هاد الرجوع ديال نقشة النمر؟