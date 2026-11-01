فوزي بن سعيدي: تكريم من مصر "عزيز على قلبي" و"السينما للأبد" هي اللي كاين!

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ماشي أي تكريم، المخرج المغربي ديالنا فوزي بن سعيدي طلع فوق المنصة فمهرجان الجونة السينمائي، وبالضبط فختام الدورة التاسعة ديالو، باش ياخد جائزة الإبداع. وهذا الشي ماشي شي حاجة عادية، حيت بن سعيدي كان باين عليه الفرحة الكبيرة والاعتزاز بهاد الجائزة اللي جاتو من أرض الكنانة، مصر.

بن سعيدي قالها بصراحة ووضوح: هاد التكريم عندو مكانة خاصة بزاف فقلبو. علاش؟ حيت بالنسبة ليه ولميلتو كاملة، مصر ماشي غير دولة وصافي. هاديك بلاد اللي ربات أجيال على الموسيقى والسينما والأدب ديالها اللي خلا بصمة كبيرة فالخيال ديالهم. يعني، ذاك التأثير المصري اللي كنحسّو بيه كاملين فالفن ديالنا، راه حقيقة وبن سعيدي أكد عليها من المنصة.

وفنفس الكلمة اللي قاله فالختام، بان عليه شحال عجباتو جملة "السينما للأبد" اللي كانت كتدور فالمهرجان. وقال بلي هاد العبارة كتلخص بزاف ديال المعاني، كيفاش السينما مرتبطة بالقلب والذاكرة البشرية وكيفاش ممكن تأثر فينا عبر الأجيال. يعني ماشي غير فيلم كدوز تشوفو وصافي، لا! هادي رسالة عميقة. وحتى هو ما وقفش تما، عبر على طموحو باش يقدم أعمال وأفلام سينمائية أخرى فالمستقبل القريب.

وحتى الشعر كان حاضر فكلمتو! فوزي بن سعيدي استشهد بأبيات من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، وبالضبط من قصيدة "تنسى كأنك لم تكن". هادي ماشي غير قراءة، هادي لفتة فنية عميقة اللي كتقول بلي هاد التكريم بالنسبة ليه راه محطة مهمة فمسيرتو الفنية. يعني، ماشي نهاية الطريق، ولكن كتقول لينا بلي الجديد جاي.

فالاخير، بن سعيدي ختم كلامو بتأكيد على ضرورة الاستمرارية فالعمل والإبداع. وشدد على الروابط الثقافية والفنية القوية اللي كتجمع بين المغرب ومصر، وأن السينما عندها دور كبير فتشكيل وعينا. وباش نذكروكم، الدورة التاسعة ديال مهرجان الجونة السينمائي كانت ما بين 15 و 23 أكتوبر 2026، وشافت مشاركة بزاف ديال الأفلام العربية والعالمية، وكانت فرصة فين يتجمعو صناع السينما من كل بلاصة.

فوزي بن سعيدي ديما كيجيب لينا الجديد، وتبارك الله عليه! واش كتشوفو بلي السينما المغربية غادية فالاتجاه الصحيح بهاد التكريمات؟