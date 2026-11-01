أحمد العوضي غادي يدخل عالم التجارة غير المشروعة فمسلسل "سلطان الديب" لرمضان 2027

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أحمد العوضي ما كيوقفش! مازال ما ساليناش من آخر أعمالو، وهاهو كيعلن على مفاجأة لرمضان 2027. العوضي غادي يخوض موسم الدراما بمسلسل جديد سميتو سلطان الديب، وحسب المعلومات اللي توصل بيها موقع "خبر أبيض"، الدور ديالو فيه غادي يكون مرتبط بتجارة غير مشروعة.

هاد التجربة الدرامية الجديدة، كيتعاون فيها العوضي مع المؤلف محمود حمدان والمخرج محمد عبد السلام. المسلسل غادي يجمع كوكبة من النجوم الكبار بحال يارا السكري، رانيا يوسف، سوسن بدر، خالد محمود، محمود عبدالمغني، ولجين خليفة، وكلشي هادشي تحت إنتاج تامر مرسي.

وماشي غير هادشي اللي عند العوضي. راه دابا كيحضر لمسلسل آخر سميتو الأستاذ، اللي غيكون أول تجربة ليه فدراما المنصات الرقمية، والتصوير ديالو غادي يبدا قريب. المسلسل غادي يكون من عشرة حلقات، وغادي يبعد فيه العوضي شوية على الدراما الشعبية اللي عرفوه بيها الناس واللي كانت سبب كبير فنجاحو فالسنوات الأخيرة. وحتى هاد المسلسل من تأليف محمود حمدان، والجميل أن يارا السكري غادي تكون معاه عاوتاني من بعد النجاح اللي داروه مؤخراً فمسلسل علي كلاي.

وإذا رجعنا شوية للوراء، أحمد العوضي كان عرض ليه مؤخرا فيلم شمشون ودليلة فالسينمات، اللي شاركتو البطولة فيه النجمة مي عمر. الفيلم كان أكشن كوميدي بامتياز، وفيه العوضي كان كيدير المطاردات والحركات الخطيرة، وزيد عليها الكوميديا الخفيفة خاصة فالمشاهد اللي جمعاتو مع مي عمر اللي كانت دايرة دور لصة كتمشي وكتسرق كلشي اللي قدامها، قبل ما توحل مع العوضي فعملية خارج البلاد مرتبطة بجوهرة غالية بزاف. هاد الفيلم حتى هو كان من تأليف محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي وكريم السبكي. وشارك معاهم فيه فنانين كبار بحال خالد الصاوي وعصام السقا.

ماننساوش النجاح الكبييير اللي حققو العوضي فرمضان اللي فات 2026 بمسلسل علي كلاي. العمل اللي كان 30 حلقة، حقق نجاح جماهيري كبير وتصدر قوائم المشاهدات طوال فترة العرض ديالو. كان بطولة العوضي مع درة ويارا السكري ومحمد ثروت وعدد كبير من الفنانين المعروفين، وحتى هو كان من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

الجمهور غادي يتابع واش الدور الجديد غادي يعجبو فرمضان 2027.