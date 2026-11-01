بسمة بوسيل و «Dans mes bras»: الفرونسي ولا اختيار استراتيجي!

ترفيه

بسمة بوسيل، الفنانة المغربية، قررت تزيد تشوق جمهورها وتطلق أغنية جديدة بالفرنسية سميتها «Dans mes bras». وهاذ المرة، دارت شوية ديال التشويق قبل ما يخرج العمل.

الفنانة نشرات مقاطع مصورة من أجواء تصوير الفيديو كليب على حسابها الرسمي في إنستغرام، وورات لينا لمحات أولية على المشروع قبل ما نشوفوه كامل.

هاد الإصدار الجديد، كيبين بلي اللغة الفرنسية ولات جزء مهم من مسيرة بسمة بوسيل الفنية في الفترة اللي فاتات. قبل منو، كانت طلعات بثلاثة الأغاني بالفرنسية: «Renaissance»، «Honeymoon» و«Maintenant».

وهاد الشي، كيكمل واحد المسار فني كتحاول فيه بوسيل تستكشف خيارات فنية مختلفة، وتجدد من رصيدها الموسيقي باش تبقى ديما على تواصل مع الجمهور ديالها.