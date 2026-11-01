لطيفة رأفت كترجع لينا بعمل وطني جديد: 'عيد الوحدة' وصل!

ترفيه

العمل الجديد، اللي جات كلماتو من عند عبلة مجبر، والتلحين والتوزيع الموسيقي كان على يد رشيد الركراكي،

لطيفة رأفت حطات تدوينة في حسابها الرسمي على إنستغرام، عبرات فيها على فخرها الكبير بهاد العمل. وقالت بالحرف أنها كتهديه "للملك محمد السادس، وللشعب المغربي، ولجمهورها، وفاءً لرمزية المناسبة الوطنية". يعني ما خلات حتى واحد برا الدائرة!

وباش تبين لينا العمق ديال هاد المناسبة، الفنانة شرحات لينا باللي اختيار سمية "عيد الوحدة" ماشي غير عشوائي. جات باش تعكس الدلالات ديال هاد الذكرى، وتخلي الأغنية تكون تحية فنية خالصة للوطن واحتفال بترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية. يعني الدرس فالوطنية حاضر بقوة.

العمل من نهار ما تطلق، لقى تفاعل من عند بزاف ديال المتابعين، وجمع أكثر من ستة آلاف مشاهدة على يوتيوب.