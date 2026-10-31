أغنية "وليدي" من سميرة سعيد لولدها، وتفاصيل ألبومها الجديد اللي جاي يزلزل السوق!

ترفيه

السبت اللي فات، الفنانة الكبيرة سميرة سعيد زوّجات ولدها شادي النابلسي في الرباط، فواحد الجو عائلي خاص بزاف، حضرو فيه غير العائلة والأصحاب المقربين. الديفا فاجئات العريس وكل الحاضرين بأغنية جديدة سميتها "وليدي"، لي دارتها مخصوص ليلة العرس. الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب، وخلات شادي والناس كاملين يتفاعلو معاها بزاف. الحفل كان فيه حتى فقرات غنائية وموسيقية متنوعة، وشاركت فرقة الفنان يونس الرباطي بوصلات موسيقية شعبية.

هاد الفرحة ديال الزواج جات مع خبر رجوع سميرة سعيد للساحة الفنية بألبوم جديد من بعد غياب، وهذا الألبوم غادي يفتح الموسم الشتوي ديال الأغاني، وباين فيه غادي ينافس بقوة باش يحتل الصدارة. المشروع يحمل الكثير من المفاجآت الموسيقية، بالتعاون مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد فيه 11 أغنية مختلفة، لي اختاروها من بين 40 أغنية كانت عندهم. وغادي يخرج على جوج دفعات، الدفعة الأولى غتكون في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاي، وغادي تكون متوفرة في قناتها على يوتيوب ومنصات الموسيقى كاملة. أما الدفعة الثانية، فمازال ما تحدد ليها الوقت بالضبط. هاد المرة سميرة سعيد كتدخل حتى لعالم الإنتاج من خلال شركتها الخاصة "SS production"، والتوزيع غادي يكون مع "Digital Sound".

تم اختيار شهر نوفمبر لطرح الدفعة الأولى احتفالا بذكرى ألبوم "عايزه أعيش" الذي صدر قبل نحو 11 عاما. سميرة كتحاول ترجع لينا الأجواء الفنية المميزة ديال ديك المرحلة فالمسيرة ديالها. الألبوم الجديد متنوع موسيقيا، فيه المقسوم والدراما والرومانسية، وفيه حتى أفكار موسيقية جديدة. أغلب الأغاني باللهجة المصرية، ولكن كاين أغنية مغربية في الجزء الأول، وممكن تكون حتى أغنية مغربية أخرى في الجزء الثاني،

اللمسة الإبداعية ماشي غير في الأغاني، حتى في الفيديو كليبات. المخرج نضال هاني خدم على فكرة الـ"Visual Album"، يعني كل أغنية عندها "هوية" وشكل بصري خاص بيها، حتى دابا صوروا 5 كليبات كاملة، وباقي الأغاني غتكون على شكل فيديوهات بصرية "Visualizers" لي كتعتمد على الصور والحركة والمؤثرات البصرية، باش تعطي لكل أغنية الطابع الخاص بيها لي كيتماشى مع الجو الموسيقي ديالها.