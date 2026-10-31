دنيا بطمة مْوعدا مع جمهورها فالرباط بعد حفلات الخليج!

ترفيه

نجمة الأغنية المغربية دنيا بطمة، يالله أعلنات على موعد جديد مع جمهورها فالعاصمة الرباط. أعلنات على الخبر عبر حسابها على الإنستغرام، فين بارطاجات الملصق الإعلاني ديال الحفل، ووجهات دعوة مفتوحة لكل اللي كايبغيو فنها باش يحضرو ويشاركوها هاد الأمسية الفنية.

حفل الرباط يأتي بعد موعد آخر لها بالدار البيضاء نهار 29 نونبر اللي جاي، بقاعة "ميغاراما". هادشي كايدخل فإطار سلسلة الحفلات اللي موالفة كاديرها دنيا فمدن مغربية بزاف باش تبقى قريبة من جمهورها.

وخلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، أحيت دنيا مجموعة من حفلات الزفاف الخاصة بدولة الكويت. وتقاسمت مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من هذه المناسبات، التي قدمت خلالها باقة من الأغاني المغربية والخليجية.

وسبق لدنيا أن أحيت خلال السنة الجارية حفلات بعدد من المدن المغربية، من بينها الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وأكادير وطنجة، وذلك في إطار جولتها الوطنية.