«عيطة بلادي» جاية بقوة... حجيب و الستاتي مع منال بنشليخة؟ هذا الشيء خاصو يتشاف!

ترفيه

صافي تسنينا بزاف، «عيطة بلادي» جاية لينا قريبا! هاد البرنامج لي كيتسنى يدير «البوز» غادي يجمع نخبة من الفنانين من تجارب موسيقية متعددة. ومن بينهم حجيب و عبد العزيز الستاتي و منال بنشليخة و الدوزي و زينة الداودية و غيرهم.

الفكرة باينة: يقلبو على روح العيطة الشعبية ويخلطوها مع إيقاعات البوب و الكناوة و حتى الموسيقى الحضرية. يعني غادي تكون «فيوجن» عمرنا ما سمعنا بحالو. شركة «ببليك إيفنتس» هي لي شدات هاد المهمة الكبيرة باش تنتج هادشي كامل، والقائمون على البرنامج كيطمحو باش يقربو هاد التراث الموسيقي للأجيال الجديدة بلا ما يفقد اللمسة الأصلية ديالو.

الحلقات تصورات قبل تقريبا عام، ودابا قريبا غادي نشوفوها على التلفزة. البرنامج ماشي غير عروض موسيقية وصافي، لا! غادي يكرمو شيخات وموسيقيين تقليديين لي حافظو على العيطة وتناقلوها عبر الأجيال. يعني غادي تكون تحية لأصول هاد الفن العريق.

القناة الثانية بدات كتلوح مقاطع قصيرة من العروض على المنصات الرقمية ديالها، و حتى الفنانين المشاركين بحال ابتسام تسكت، رجاء بلمير، منال بنشليخة و الدوزي شاركو معانا صور وكواليس من التصوير. هادشي كيزيد يشعل الحماس وكيخلينا متشوقين نشوفو «اليوميات» ديالهم لي غادي تبين لينا تفاصيل الإعداد و الأجواء الفنية.

واش غادي يقدروا يوفقوا بين الأصالة والمعاصرة ويديرولنا شي حاجة لي تبقى في البال؟ ولا غايرونوها؟ أنا بعدا مستعد نشوف و نحكم!