حاتم عمور ووليد الرحماني شعلوا الجو في تيفلت: سهرة من داكشي الرفيع والجمهور نايض!

ترفيه

مدينة تيفلت عرفات مساء أمس الجمعة، واحد السهرة فنية كانت استثنائية بكل المقاييس، لدرجة أن الجمهور جا من كل قنت، من إقليم الخميسات وجميع أقاليم الجهة، باش يحضر للسهرة الثانية من الدورة السادسة لمهرجان تيفلت الثقافي.

منصة ساحة مولاي الحسن شهدت أجواء احتفالية بالأغنية المغربية، خصوصا مع حضور نجم الأغنية العصرية حاتم عمور، والفنان الشعبي وليد الرحماني اللي معروف بأدائه للأغنية الشعبية. وماشي غير هما، حتى طارق الزياني ومصطفى بوركون كانوا حاضرين، وزادوا بالحيوية للسهرة. هادشي كامل تزامن مع الذكرى الثانية لعيد الوحدة، لي المهرجان بغا يربطها بالاحتفال بالثقافة والفنون ديالنا.

الجو كان كله حماس وتفاعل، بصراحة، كانت ليلة زوينة جمعات بين الأغنية المغربية العصرية والإيقاعات الشعبية، وخلات الجمهور يستمتع بباقة فنية كتعكس التنوع لي عندنا في بلادنا. هادشي كيأكد المكانة لي ولا المهرجان كيشدها في تيفلت، وكيفاش قدر يجمع ناس من جميع الأعمار والأذواق الموسيقية.

منظمي المهرجان، لي هي جمعية أطلس زمور تيفلت للثقافة والتنمية والإبداع، بالشراكة مع المجلس الجماعي لتيفلت ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبتنسيق مع عمالة إقليم الخميسات، اختاروا شعار "دور الثقافة في ترسيخ الهوية المغربية لخدمة الوحدة الوطنية" لهاد الدورة.

المهرجان ماشي غير سهرات فنية، لا! فيه حتى التبوريدة، لي حتى هي كتعجب الجمهور بزاف، بالإضافة لأنشطة ثقافية وفكرية أخرى الهدف منها تثمين التراث المغربي وإبراز الغنى ديال الهوية الوطنية. البرمجة المتنوعة كتبين أن المنظمين باغين المهرجان يكون موعد سنوي كيجمع بين الفرجة والاحتفال بالموروث الثقافي.

واش كاين شي حاجة حسن من الفن باش نجمعو كلشي ونحتفلو بهويتنا؟