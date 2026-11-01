منى فتو راجعة لينا بمسلسل «البديلة» في رمضان المقبل!

ترفيه

ممثلتنا الغالية منى فتو موجودة وكاتوجد باش ترجع لينا للشاشة الصغيرة مع رمضان الجاي، والموعد هذه المرة مع مسلسل جديد سميتو «البديلة».

العمل غادي يكون تحت قيادة المخرج والكاتب هشام الجباري. وهاكا، منى فتو شاركات الخبر مع المتتبعين ديالها على السوشال ميديا، ونشرات تصويرة كتبينها وهي غارقة في قراءة السيناريو. ولكن خلياتنا مشوقين، حيت ما كشفتش لينا حتى شي تفاصيل على الدور اللي غتجسدو ولا طبيعة الشخصية ديالها،

مشاركة منى فتو في «البديلة» هي محطة جديدة في مسيرتها الدرامية، وهادشي كيجي مع التحضيرات اللي غادين دابا على قدم وساق للأعمال الرمضانية ديال العام الجاي. واخا الفتو أعلنات رسميا الانضمام ديالها للطاقم، مازال التفاصيل كاملة مبهمة: لا على الشخصية اللي غتلعب، لا على القصة اللي غيدور عليها المسلسل ولا على الأحداث اللي غنعيشوها.

المسلسل «البديلة» الإخراج والسيناريو ديالو كلفو بيهم المخرج هشام الجباري، أما الإنتاج فغادي تشرف عليه شركة «عليان» لصالح القناة الثانية، دوزيم. التصوير مرتقب يبدا في مدينة وزان، واللي هي مسقط رأس المخرج، وهادشي كلو في إطار الاستعدادات للموسم الرمضاني المقبل.

منى فتو ما غتكونش بوحدها، حيت المسلسل غيضم مجموعة من الأسماء الفنية، ولكن القائمة الكاملة ديال الممثلين مازال ما خرجتش للعلن. الجمهور كيتسنى بفارغ الصبر يكشفو لينا على كولشي: القصة ديال «البديلة»، الشخصيات اللي فيها، وتاريخ بداية التصوير.

كولشي غيتوضح مع الوقت، فالجمهور كيتسنى الكشف على تفاصيل إضافية على قصة «البديلة» وشخصياتها.